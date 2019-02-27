Son Dakika Haberleri: İnekteki Ay Yıldız, Buzağıdaki Kalp Figürü Şaşırtıyor

İnekteki Ay Yıldız, Buzağıdaki Kalp Figürü Şaşırtıyor

2 saat önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, üzerinde ay yıldız bulunan ineğin 10 gün önce dünyaya getirdiği buzağıda da kalp figürü olması görenleri şaşırttı.

İnekteki Ay Yıldız, Buzağıdaki Kalp Figürü Şaşırtıyor, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, üzerinde ay yıldız bulunan ineğin 10 gün önce dünyaya getirdiği buzağıda da kalp figürü olması görenleri şaşırttı.

Gerger'in Kaşyazı köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet Tekin'in sahibi olduğu ve görenlerin ilgisini çeken vücudunda ay ve yıldız bulunan ineği, 10 gün önce doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının da sırtında kalp figürü görenlerin dikkatini çekti. Ay yıldızlı ineğin kalp figürlü buzağı doğurması kısa sürede duyulunca, meraklılar da Tekin ailesinin evine gelerek hayvanları yakından görmeye başladı.

Köye gelenler anne ve yavrusuyla fotoğraf çektirdiğini anlatan Mehmet Tekin, bazı kişilerden gelen inek ve buzağıyı satın almak için yüksek para teklifini kabul etmediğini dile getirdi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:41 Kaynak: DHA

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