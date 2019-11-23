Son Dakika Haberleri: İnen lastiği şişirirken lastik bir anda alev aldı
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İnen lastiği şişirirken lastik bir anda alev aldı

6 saat önce

İnen lastiği şişirirken lastik bir anda alev aldı TIR şoförü kazayı ucuz atlattıBİLECİK - Bilecik'te bir firmaya ait TIR'ın lastiğinin bir anda alev alması ve patlamasının ardından meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

İnen lastiği şişirirken lastik bir anda alev aldı

TIR şoförü kazayı ucuz atlattı

BİLECİK - Bilecik'te bir firmaya ait TIR'ın lastiğinin bir anda alev alması ve patlamasının ardından meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Bilecik'ten Bozüyük istikametine gitmekte olan Bekir Güngör idaresindeki 42 CNK 16 plakalı TIR'ın 42 DZ 72 plakalı dorsesinin lastiği seyir halindeyken indi. Lastiğin indiğini fark eden sürücü patlayan lastiğe kendi imkanlarıyla müdahale ederken, lastik bir anda alev alarak patladı. Olay yerine gelen 110 İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale etmesiyle olası bir facia önlendi. Kazada yaralanan sürücü Bekir Güngör olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR şoförünün yüzünde ve ellerinde yanık olduğu, yanık ünitesi olan başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

İnen lastiği şişirirken lastik bir anda alev aldı

Bilecik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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