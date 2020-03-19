İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Korona virüs önlemleri dahilinde inen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor.

İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor, System.String[]

Korona virüs önlemleri dahilinde inen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Koca Seyit Havalimanında tarifeli seferler ile bölgeye gelen ve giden uçaklar Edremit Belediyesi Hijyen Timi tarafından dezenfekte ediliyor.


Dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün biraz daha yayılan korona virüs tehdidine karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Balıkesir Koca Seyit Havalimanında ticari uçuşlarda kullanılan bütün yolcu uçakları iniş sonrasında ve kalkış öncesinde içinden dışına, yolcu bagajlarına kadar dezenfekte ediliyor. Edremit Belediyesi tarafından kurulan Hijyen Timi özel koruyucu kıyafetleri ve dezenfektanlar ile çalışmalarını tüm uçuşlarda gerçekleştiriyorlar. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:45 Kaynak: İHA

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