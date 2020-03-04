Ineos Bisiklet Takımı'nın sportif direktörü Portal, hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ineos Bisiklet Takımı'nın sportif direktörü Portal, hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Ineos Bisiklet Takımı'nın sportif direktörü Portal, hayatını kaybetti

6 saat önce

Son 8 Fransa Bisiklet Turu'nda 7 kez genel klasman şampiyonluğuna ulaşan Ineos takımının sportif direktörü Nicolas Portal, 40 yaşında yaşamını yitirdi.

Ineos Bisiklet Takımı'nın sportif direktörü Portal, hayatını kaybetti, System.String[]

Son 8 Fransa Bisiklet Turu'nda 7 kez genel klasman şampiyonluğuna ulaşan Ineos takımının sportif direktörü Nicolas Portal, 40 yaşında yaşamını yitirdi.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, Portal'ın Andorra'daki evinde aniden öldüğü belirtildi. İngiliz basını, ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu paylaştı.

Kalbindeki ritim bozukluğu yüzünden 2010'da aktif kariyerini noktalayan eski Fransız bisikletçi, 2019'da Ineos şirketi tarafından alınan Sky takımının sportif direktörlüğünü 2011'den beri sürdürüyordu.

2010'da kurulan takımın sporcuları, büyük turların en prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nda son 8 yılda 7 kez şampiyonluğa ulaştı.

2012'de Bradley Wiggins, 2013, 2015, 2016 ve 2017'de Chris Froome, 2018'de Geraint Thomas, geçen yıl ise Egan Bernal, genel klasman liderine verilen "sarı mayo"yu takıma getirdi.

Andorra, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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