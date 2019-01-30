İnesmek Kursiyerlerinin Hazırladığı Bez Torbalar Vatandaşa Dağıtıldı

Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik başlattığı bez torba kullanımına İnegöl Belediyesi'nin desteği sürüyor. Plastik poşet kullanımının azaltılması adına yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla geçtiğimiz hafta çarşı merkezinde 1000 adet bez torba dağıtımı yapılmıştı. Bugün de İnegöl Belediyesi önünde İnesmek kursiyerlerinin hazırladığı bez torbalar ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Bez torba ihtiyacını karşılamak için hayırseverler ve İnesmek kursiyerleri ile işbirliği yapıldı. Küçükçalık firmasından temin edilen kumaşlar, İnesmek kurslarında usta öğretici ve kursiyerler tarafından bez torba haline getirildi. Hazırlanan 1000 adet bez torba, İnegöl Belediyesi önünde kurulan stantta vatandaşlara dağıtıldı.

Bez torba dağıtımına Belediye Başkanı Alper Taban'da katıldı. Dağıtım sonrası bir açıklama yapan Taban, "Bugün yine bez torba dağıtmaya devam ediyoruz. Bez torbaları çok yüksek miktarlarda yaptırmayıp aralıklarla belli oranda dağıtıyoruz. Öncelikle biz burada bez torbaları poşet torbalarla değiştirmek istiyoruz. Ancak tabi bununla ilgili de vatandaşlarımıza bu torbaları verdikçe onların da önerilerini, beğenilerini, fikirlerini de alarak en uygun olanını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

DAĞITIMLAR SÜRECEK

Bez torba dağıtımlarının süreceğini de ifade eden Taban, "Bugün burada dağıtımını yaptığımız bez torbaların şöyle bir özelliği var; kumaşları hayırseverlerimizden tedarik ettik. Kumaşların tedariğini yapan Küçükçalık firmasının yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca İnesmek hocalarımız bu konuda yardımcı oldu. Özellikle mesai saatinin dışında ekstra çalışarak, kursiyerlerimizle birlikte bunların dikilmesini sağladılar. Bir taraftan kumaşları hayırseverlerimizden aldık, bir taraftan hocalarımız ve kursiyerlerimizin emekleriyle dikim işlemleri yapıldı ve burada vatandaşlarımızla buluşmuş olduk. Bez torbalarımızı önümüzdeki günlerde de dağıtmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz gün çarşı merkezimizde dağıtmıştık, önümüzdeki günlerde de farklı bölgelerde dağıtımlarımız sürecek" açıklamalarında bulundu.

Plastiğin doğada uzun süre kaldığını hatırlatan Taban, "Plastik poşetler doğada çok kolay kaybolan ürünler değil. 400 ila 800 yıl gibi bir zamanda yok olabiliyor. Ama bez torba doğal. Geçmişte de bu ve benzeri çantalar kullanılırdı. Biz de aynı şekilde doğal ürünleri yeniden kullanarak hayatımızda daha sağlıklı bir yapı oluşturalım istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.