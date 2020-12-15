İnesmek Mutafının lezzetleri evlerinize geliyor - Son Dakika

İnesmek Mutafının lezzetleri evlerinize geliyor

15.12.2020 13:49
İnesmek Mutafının lezzetleri evlerinize geliyor, System.String[]

İnegöl'ün eşsiz lezzetleri ve geleneksel mutfağın enfes tatlarının yer aldığı İnesmek Mutfağı, covid-19 tedbirleri sebebiyle kafe ve restoranların faaliyetine ara verilmesiyle gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı.

İnegöl'ün eşsiz lezzetleri ve geleneksel mutfağın enfes tatlarının yer aldığı İnesmek Mutfağı, covid-19 tedbirleri sebebiyle kafe ve restoranların faaliyetine ara verilmesiyle gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı. Tamamen doğal ürünlerle üretilen el yapımı lezzetler, İnesmek Mutfağından evlere taşınıyor.

İnegöl Belediyesi, şehrin eşsiz lezzetleri ve geleneksel tatlarını yaşatmak, gelen misafirlere ikram etmek adına ilk sosyal tesisini bir süre önce açmıştı. İnesmek Mutfağı ismi verilen tesis, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinin zemin katında hayata geçtikten sonra, kısa sürede otantik ortamı ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan yemekleriyle dikkat çekmişti.

Ancak tüm dünyada etkili olan covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kafe ve restaurantların faaliyetlerine bir süre ara verildi. Bunun üzerine İnesmek Mutfağı gel-al hizmetiyle lezzetlerini ilçe halkıyla buluşturmaya başladı. Bu süreçte İNESMEK Mutfağında üretilen erişteden ekşi mayalı köy ekmeklerine, tepsi mantısından böreklere, tatlı çeşitlerinden ev salçası ve turşulara, şerbetlerden lokumlara pek çok ürün, sipariş üzerine hazırlanarak İNESMEK Mutfağından evlere taşınıyor.

İnesmek Mutfağı, sosyal medya hesapları üzerinden ve 0 224 711 85 11 no'lu telefondan gelen siparişler üzerine ürünlerini hazırlıyor. İnegöl halkının da yoğun ilgi gösterdiği İnesmek Mutfağı, bu hizmetiyle ilçe halkından tam not aldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, gel-al hizmetiyle lezzetlerini İnegöl'ün her noktasına taşıyan İnesmek Mutfağı hakkında açıklamalarda bulundu. Taban, "İnesmek Mutfağımız Ekim ayında hizmete girmişti. Biliyorsunuz İnegöl toplamda 81 vilayetten insanın yaşadığı, köklü medeniyete sahip bir şehir. Biz burada en önemli özelliklerimiz olan bizim gelenek ve göreneklerimizden, adetlerimizden neleri öne çıkarabiliriz dediğimizde gastronomi anlamında yemek kültürümüzü ön plana çıkarabileceğimizi düşündük. Bununla ilgili uzun zamandır yapmış olduğumuz hazırlıkları bu mutfağımızda hayata geçirdik. Ancak pandemi süreci bu işleyişi engelledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında İnesmek Mutfağımız bir süre daha yerinde hizmet veremeyecek. Bu nedenle bizler de arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler ve vatandaşlarımızın talepleri neticesinde gel-al hizmetiyle özellikle geleneksel lezzetlerimizi evlerde sofralarımıza ulaştırabiliriz diye düşündük. Açıkçası vatandaşlarımız da buna ilgi gösterdi. Her geçen gün de bu ilgi artarak devam ediyor. Ben hem İnesmek Mutfağımızın değerli şeflerine hem de ilgi gösteren ilçe halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

İnesmek Mutafının lezzetleri evlerinize geliyor
İnesmek Mutafının lezzetleri evlerinize geliyor
İnesmek Mutafının lezzetleri evlerinize geliyor

İnegöl Belediyesi, Koronavirüs, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnesmek Mutafının lezzetleri evlerinize geliyor - Son Dakika


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