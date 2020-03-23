Ineva Çevre Teknolojileri'nin Genel Müdürü Erman Çakal oldu - Son Dakika
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Ineva Çevre Teknolojileri'nin Genel Müdürü Erman Çakal oldu

6 saat önce

Coşkunöz Holding bünyesinde enerji geri kazanımına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştiren INEVA Çevre Teknolojileri'nin yeni Genel Müdürü Erman Çakal oldu.

Ineva Çevre Teknolojileri'nin Genel Müdürü Erman Çakal oldu, System.String[]

Coşkunöz Holding bünyesinde enerji geri kazanımına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştiren INEVA Çevre Teknolojileri'nin yeni Genel Müdürü Erman Çakal oldu.


Enerji sektöründe 15 yılı aşkın tecrübesi bulunan Erman Çakal, atık bertarafından buhar enerjisi üreten ve 2020 yılında Kocaeli bölgesi ile Gaziantep'te devreye alınacak tesisler ile ilk defa elektrik enerjisi üretimine başlamayı hedefleyen şirketin bütün operasyonlarından sorumlu olacak. Aynı zamanda Coşkunöz Holding'in enerji grubu şirketleri ile mevcut ve potansiyel enerji projelerinin yönetimini de yürütecek.


Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Erman Çakal, şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam ediyor. Profesyonel kariyerine 2004 yılında Nurol İnşaat bünyesinde Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde Proje Mühendisi olarak başlayan Çakal, 2006 yılında geçiş yaptığı Enerjisa şirketinde Kıdemli Mühendis ve Proje Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2011 yılında Alman Mühendislik ve Danışmanlık Şirketi Fitchner GmbH'de Kıdemli Proje Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Erman Çakal, 2013 yılında Avusturyalı Enerji Fonu Enso GmbH bünyesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırım projelerinde Genel Müdür görevini üstlendi. 2016'da Arcor Enerji Sistemleri şirketinde Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışma hayatına devam eden Çakal, 2019 yılından günümüze kadar BHC Solar şirketinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili Yönetici Ortak olarak görev yaptı. - BURSA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:52 Kaynak: İHA

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