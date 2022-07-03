inFAMOUS ve Sly Cooper serileri için yeni oyunlar geliştirilmeyecek - Son Dakika
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inFAMOUS ve Sly Cooper serileri için yeni oyunlar geliştirilmeyecek

03.07.2022 16:05

Sucker Punch, inFAMOUS ve Sly Cooper serileri için yeni oyunlar üzerinde çalışmadığını ve herhangi bir başka stüdyonun da söz konusu markalara ait bir projesinin olmadığını açıkladı.

Ghost of Tsushima'nın arkasındaki stüdyo Sucker Punch'ın eski oyun serileri olan inFAMOUS ve Sly Cooper için yeni oyunlar geliştirildiğine yönelik son yıllarda ortaya çıkan söylentiler resmi olarak yalanlandı. Sucker Punch tarafından yayımlanan yeni bir blog yazısında stüdyo, bu oyun serileri üzerinde çalışmadığını ve başka herhangi bir stüdyonun da böyle bir projesi olmadığını açıkladı:

"Mevcut projemize odaklanmamızla birlikte, şu an da inFAMOUS ve Sly Cooper serilerine geri dönme gibi bir planımız yok ve herhangi bir başka stüdyo da bu seriler üzerinde çalışmıyor. Bu karakterler bizim için çok özel bir yere sahip ve ileride [bu seriler için] kapıların yeniden açılmayacağı anlamına gelmiyor ancak şu anda yapım aşamasında olan bir inFAMOUS ve Sly Cooper oyunu bulunmuyor."

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Sucker Punch'ın "mevcut projesi" henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da bunun Ghost of Tsushima 2 olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk oyunun elde ettiği başarının ardından stüdyonun bir devam oyunu geliştirdiğine yönelik ipuçları ortaya çıkmıştı. Sucker Punch'ın açtığı iş ilanlarında "Ghost of Tsushima'yı oynayıp bitirmek" gibi şartlar yer almıştı.

Ghost of Tsushima, 2020'de PlayStation 4 için çıktı ve 2022 başı itibarıyla oyunun 8 milyon satış rakamına ulaştığı duyuruldu.

inFAMOUS ve Sly Cooper serileri için yeni oyunlar geliştirilmeyecek
Kaynak: SaveButonu
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