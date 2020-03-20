İnfaz düzenlemesi gelecek hafta TBMM'de olacak - Son Dakika

İnfaz düzenlemesi gelecek hafta TBMM'de olacak
6 saat önce
İnfaz düzenlemesi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.
İnfaz düzenlemesi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.
Yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde korona virüs salgını riskine karşı uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre hazırlanacak yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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