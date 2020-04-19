İnfaz düzenlemesi sonrası sosyal medyada tahliye yalanları - Son Dakika
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İnfaz düzenlemesi sonrası sosyal medyada tahliye yalanları

10 dakika önce

İnfaz düzenlemesi sonrası yaklaşık 45 bin hükümlü tahliye olurken, sosyal medyada ise tahliyelerle ilgili algı operasyonu başlatıldığı görüldü.

İnfaz düzenlemesi sonrası sosyal medyada tahliye yalanları, System.String[]

İnfaz düzenlemesi sonrası yaklaşık 45 bin hükümlü tahliye olurken, sosyal medyada ise tahliyelerle ilgili algı operasyonu başlatıldığı görüldü. Toplumda hassasiyet uyandıran bazı davaların sanıklarının infaz düzenlemesinden yararlanarak tahliye edildiği yönünde paylaşımlarla algı oluşturulmaya çalışılıyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı. İnfaz düzenlemesindeki değişikliğin ardından yaklaşık 45 bin hükümlü tahliye edilirken, düzenlemeye karşı çıkanlar tarafından sosyal medyada algı operasyonu başlatıldı. Toplumun büyük tepkisini çeken cinayet, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan yargılanan bazı sanıklarının infaz düzenlemesinden faydalanarak tahliye edildiği yönünde paylaşımlarla algı oluşturulmaya çalışılıyor.

TEPKİ ÇEKEN KADIN CİNAYETLERİNİN FAİLLERİ YASADAN YARARLANAMAYACAK

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet, Emine Bulut'un katili Fedai Bulut ve Gamze Pala'nın katili Savaş Dalançıkar'ın yasa kapsamında tahliye olacağı iddiası bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılıyor. Sanık Arduç, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Söz konusu suç kapsam dışı olduğundan sanık Arduç yasadan yararlandırılmayacak. Sanık Hikmet, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Bu suç istisna tutulduğu için sanığın cezası kesinleşince de infaz düzenlemesinden yararlanamayacak. "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alan sanık Varan da düzenlemeden yararlandırılmayacak. Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı tabancayla vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren sanık Savaş Dalançıkar "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklu. Cezası onanıp hükümlü olunca da öldürme suçu kapsam dışında kalacak. Berfin Özek'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bu suçun da istisna suçlardan olması nedeniyle sanık yeni düzenlemeden yararlandırılmayacak.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan hükümlü Alaattin Çakıcı, denetimli serbestliğe ayrılma tarihi 19 Ekim 2020 olması nedeniyle yeni kanun kapsamında tahliye edildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 36 yıl hapse çarptırılan Yakup Kürşat Yılmaz'ın ise şartlı tahliye tarihinde herhangi bir değişiklik olmadı. "Tosuncuk" olarak bilinen "Çiftlik Bank" dolandırıcısı firari Mehmet Aydın'ın tahliye edildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Adana Aladağ'daki yurt yangını faciasına ilişkin davanın sanıklarının cezası kesinleşmedi. Hüküm kesinleşince yeni yasadan yararlanıp yararlanmadıklarına yargı karar verecek. Sanıklar Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş'ın "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde yargılaması sürüyor. Bu sanıklar yargılama aşamasında tahliye edildiğinden cezaevlerinde olay nedeniyle hükümlü bulunmuyor. Soma faciası faillerinin 7242 sayılı yasadan yararlanıp yararlanamayacakları yargı makamlarının takdirinde. Sanıklar Ramazan Doğru ve Ertan Ersoy "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası alarak hükümözlü konumunda. Kesinleşmeyen dosyaları Yargıtay aşamasında. Çorlu'daki tren kazası sanıklarının yargılamaları da devam ediyor. Sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk hakkında soruşturma aşamasında adli kontrol kararı verilirken, sanıkların yargılamaları halen devam ediyor. Cezaevlerinde olay nedeniyle hükümlü veya tutuklu bulunmuyor.

Burdur'da üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'in yargı süreci devam ediyor. Şu an tutuklu olan sanığın düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağına yargı karar verecek. Ali İsmail Korkmaz cinayetinin faillerinin düzenleme kapsamında tahliye edildiği iddiası da gerçeği yansıtmıyor. "Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen senarist Emrah Serbes, korona virüs önlemleri kapsamında izne gönderildi. Serbes, izin sonrası kalan cezasının infazı için tekrar ceza infaz kurumuna dönecek.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:35 Kaynak: İHA

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