İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

90 bin kişiye tahliye yolunu açan infaz düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifiyle şartları taşıyan mahkumlara 31 mayıs'a kadar izin verilecek.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Meclis, infaz düzenlemesine ilişkin tasarıyı görüştü. 90 bin kişiye tahliye yolunu açan düzenleme adalet komisyonunda kabul edildi. Buna göre, Terör, uyuşturucu, kasten adam öldürme, kadına şiddet ve cinsel suçlar kapsam dışında tutuldu. Geriye kalan suçlar için infaz süresi yarı yarıya indirildi. 70 maddeyi içeren kanun teklifi ile açık cezaevine çıkma şartını taşıyan mahkumlara 31 Mayıs'a kadar izin verilecek.

Denetimli serbestlik, alınan cezanın beşte dördü cezaevinde geçirildikten sonra kalan süre için uygulanabilecek. Bu süre de 3 yılı geçemeyecek.

(İHA)