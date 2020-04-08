İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine ilişkin teklifi değerlendirirken, "Bu, bir genel af değil. Özel af da değil. Türk Ceza Kanununun 65. maddesinde belirtilen özel afla da bağdaşmayan bir teklif. Bu teklif, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapan infaz düzenlemesi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Görüşmelerde Yılmaz Tunç, milletvekillerinin, teklife ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunç, toplumsal hassasiyeti dikkate alarak birçok suçun bu kanun teklifinde kapsam dışı bırakıldığını hatırlatarak, "Terör suçlarını siyasi suç olarak nitelendirmek doğru değil." diye konuştu.

HDP'nin "anayasaya aykırılık" iddiasında bulunulan önergesinin komisyonda reddedildiğini vurgulayan Tunç, "Bu teklif, anayasaya uygun bir teklif." ifadelerini kullandı.

Teklifin, bir af düzenlemesi olmadığına işaret eden Tunç, "Bu, bir genel af değil. Özel af da değil. Türk Ceza Kanununun 65. maddesinde belirtilen özel afla da bağdaşmayan bir teklif. Bu teklif, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapan infaz düzenlemesi." diye konuştu.

Genel af ile özel affın karıştırıldığını dile getiren Tunç, genel affın cezayı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir müessese, özel affın ise cezanın bir kısmını tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir müessese olduğunu belirtti.

Teklife bakıldığında cezayı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir tek maddenin olmadığına dikkati çeken Tunç, "Koşullu salıverme sürelerindeki bir değişiklik cezayı ortadan kaldırmaz. Koşullu salıverme süresinde hükümlü suç işlediği takdirde o ceza tekrar geriye gelir. Denetimli serbestlik kurallarını ihlal ettiğinde yeniden cezaevine girer. Afta böyle değildir. Bu müesseseyi af ile karıştırmamak gerekir. Bu, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik süreleriyle alakalı bir husustur." değerlendirmesinde bulundu.

"Yazı şiddeti teşvik ediyorsa suçtur"

Tunç, terör suçlarına ilişkin gelen sorulara, "Terör suçunu, devlete karşı işlenen suçlar olarak ifade edebiliriz, ama terör suçu sadece devlete karşı işlenen bir suç değildir, millete, insana, yaşam hakkına karşı işlenen bir suçtur. Bugün 5 masum vatandaşımızı teröre şehit verdik. Yaşam hakkının ihlalidir." karşılığını verdi.

"Darbe suçlarının hedefinde devlet var gibi görünür ama hedefinde millet vardır." diyen Tunç, şöyle devam etti:

"Eğer siz, darbeciyi kaleminizle desteklerseniz, o kalem bir silahtır. O kalem, tanktır. O kalem, darbecinin silahıdır. Yazı gibi görünebilir, düşünce açıklaması gibi görünebilir ama o düşünce açıklaması değildir. Düşünce açıklaması şiddeti teşvik ediyorsa, açık ve yakın tehlike kriterlerini ihlal ediyorsa, elbette ki dünyanın bütün demokratik hukuk devletlerinde korunmaz, suçtur. Oradaki yazı eğer şiddeti teşvik ediyorsa, o bütün hukuk düzenlerinde yasaktır, suçtur. Ceza mevzuatında bunun yeri vardır."

İnfaz paketinin "koronovirüs" nedeniyle mi getirildiği yönündeki bir soruya Tunç, şu yanıtı verdi:

"Hayır, bu kanun teklifinin kamuoyundaki tartışmaları, koronavirüs salgınından çok önce başladı. 2018 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın ceza indirimiyle ilgili bir teklifi vardı. Daha sonra bu teklif, kamuoyunda tartışıldı. MHP ve AK Parti birlikte kalıcı bir infaz düzenlemesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdiler. Daha sonra böyle bir teklif gündemimize geldi."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Meclis Başkanvekili Levent Gök maddelere geçilmesini oylamaya sunacağını söyledi. Bu sırada HDP yoklama talebinde bulundu.

Bunun üzerine Gök, toplantı yeter sayısı bulunamadığını belirterek birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından da yeter sayı bulunamaması üzerine Levent Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatı.