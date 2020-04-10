İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ancak Meclis'in çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Bilgiç, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifinin, bugün yasalaşmaması halinde TBMM Genel Kurulunun hafta sonu da çalışacak olması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin Meclis'i bilgilendirdi.

Bilgiç, "30 büyük il ve Zonguldak'ta hafta sonu itibarıyla cumartesi ve pazar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi ancak Meclisimiz çalışmalarına devam edecek. Meclis personelimiz de Meclis kimlik kartlarıyla birlikte sorun olmadan Meclis'e gidiş gelişlerini sağlayabilecekler." diye konuştu.

"Söylediğiniz şeylerin ne anlama geldiğini yeteri kadar idrak edemiyorsunuz"

TBMM Genel Kurulunda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürerken HDP ile AK Parti milletvekilleri arasında "geçmişin teröristleri" ifadesi nedeniyle tartışma yaşandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, AK Parti hükümetinin infazda ayrımcılığa gittiğini, koronavirüsün ayrımcılık yapmadığını ama hükümetin ayrımcılık yaptığını ileri sürdü.

Türkiye'de ölüm cezasının olmadığını ama hükümetin, cezaevindeki tutukluları ölüme mahkum ettiğini savunan Paylan, "Dün Tayyip Erdoğan bu ülkenin teröristiydi, ondan önce Necmettin Erbakan teröristiydi, ondan önce Deniz Gezmiş teröristti. Bu ülke başbakan astı, Adnan Menderes'i astı. Yarın öbür gün, bugün ölüm cezasına mahkum ettikleriniz onurla çıkacak ama onlar hayatlarını kaybetse bile onurla yad edilecekler. Ama siz, bu yasaya el kaldıranlar maalesef tarihin karanlık sayfalarında anılacaksınız. Evlatlarınız bile size sahip çıkmayacak." diye konuştu.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Paylan'a, "Sayın Paylan konuşmasında hem Cumhurbaşkanımız hem Sayın Erbakan için 'geçmişin teröristleri' dediler. Bu, çok sakil bir ifade. Bu ifadeyi reddediyoruz. Böyle bir şey asla söylenemez. Bu suçtan mahkum olmakla, o günkü şartlar altında bir mahkumiyet almakla terörist olmak arasında devasa bir uçurum var. Siz, bence söylediğiniz şeylerin ne anlama geldiğini yeteri kadar idrak edemiyorsunuz." karşılığını verdi.

Paylan'ın "Çocuklarınız sizden utanç duyacak." sözlerini eleştiren Zengin, "Hukukta suçun şahsiliği ilkesi vardır. Kim ne işlerse işlesin, anası, babası, evladı masumdur. Biz, evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Evlatlarımız da bizle gurur duydular, bundan sonra da gurur duymaya devam edecekler. Böyle konuşmalar acziyettir. Çoluğu çocuğu, anayı babayı karıştırmak acziyettir. O yüzden hiç kimsenin ailesini karıştırmayın. Yaptığımız her işin bugün de yarın da ahirette de bir karşılığı vardır. Bunun bilincindeyiz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Cumhurbaşkanı, 312'den, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten ceza aldı mı, aldı. Diyarbakır'da yargılandı. Mahkeme heyeti ceza verdi. Sonra da hepimizin bildiği tarih yaşandı. O zaman teröristti. Her iktidar kendi teröristini yaratır." görüşünü savundu.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise "Terörle Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinde 'terör suçları', 4. maddesinde de 'terör amacıyla işlenen suçlar' bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemde mahkum edildiği bu 312. madde, bugün 301. madde, ne 3. maddede ne de 4. maddede yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu söyleyenler, sırtını teröristlere dayayanlar ve teröristlerin emriyle hareket edenlerdir." diye konuştu.

Teklifin 19. maddesinin görüşmeleri sırasında verilen aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi yarın saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı.