İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda

28 dakika önce

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının genel nüfusa oranının, Avrupa ülkelerinin 5 katı kadar olduğunu belirterek, "İnfaz düzenlemesi teklifinin en önemli amacı, cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaktı ancak bu...

İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının genel nüfusa oranının, Avrupa ülkelerinin 5 katı kadar olduğunu belirterek, "İnfaz düzenlemesi teklifinin en önemli amacı, cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaktı ancak bu düzenlemeler arzu edilen amacı sağlamaktan uzaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, infaz düzenlemesi teklifinin üçüncü bölümü üzerinde siyasi parti grupları söz aldı.

Dervişoğlu, kanun teklifinin sakıncalı yönlerine ilişkin değerlendirmelerinin dikkate alınmadığını, teklifin kabul edilmesinin ardından uygulamada doğacak sorunları gidermek için yakın zamanda yine yasal düzenleme yapma ihtiyacı doğacağını savundu. Dervişoğlu, teklifin genel gerekçesinde, bu değişikliklerin yapılmasında hangi ceza siyasetinin güdüldüğüne ve buna neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bir açıklamaya yer verilmediğini öne sürdü.

Türkiye'de 355 ceza infaz kurumunda, yaklaşık 300 bin tutuklu ve hükümlünün barındığını, bunun yüzde 70'ini hükümlülerin, geri kalan kısmını ise tutukluların oluşturduğunu ifade eden Dervişoğlu, nüfusu Türkiye ile aynı olan Almanya'da cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısının 62 bin olduğunu söyledi. Dervişoğlu, Türkiye'deki tutuklu ve hükümlü sayısının genel nüfusa oranının, Avrupa ülkelerinin neredeyse 5 katı olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu teklifin en önemli amacı, cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaktı ancak bu düzenlemeler arzu edilen amacı sağlamaktan uzaktır ve beklentileri karşılamamaktadır." eleştirisinde bulundu.

Dervişoğlu, düzenlemenin kendi içinde çelişkiler barındırdığını, dili itibarıyla ayrımcılık ifade eden, adil olmayan bir teklif olduğunu, kamuoyu vicdanını yaralayacağını savundu.

"Teklif anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı"

HDP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın, bir yıldan fazla zamandır üzerinde tartıştığı bir teklifi, siyasi bir fırsatçılıkla koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde Meclis'e getirdiğini iddia etti.

Teklifte yer alan 70 maddenin 69'unun koronavirüs salgınıyla ilgisi olmadığını öne süren Oluç, "İktidarın bu tutumu, cezaevlerindeki salgın tehlikesine karşı önlem almak amaçlı değil, kendi siyasi ajandalarını gerçekleştirmek içindir." dedi.

Oluç, teklifin, cezaevlerinde bulunan 300 bin tutuklu ve hükümlünün sadece 90 binini kapsadığını, salgında özellikle tutuklulara yönelik bir düzenleme bulunmamasının doğru olmadığını söyledi.

Kanun teklifinin anayasa ve uluslararası sözleşmelere de aykırılık taşıdığını savunan Oluç, teklifin kapsamı dışında tutulan ve "terör suçu" olduğu iddia edilen söz konusu suçların, "siyasi suçlar" olduğunu öne sürdü.

HDP'li Oluç, "Halkın Meclisi olması gereken bu çatıyı, iktidarınızın, ittifaklarınızın çatısı haline getirdiniz. 'Biz ve ötekiler' diyorsunuz, kendinizin dışındakilere yaşam alanı tanımak istemiyorsunuz. Farklı sesleri, talepleri, beklentileri duymuyor, görmüyor ve hissetmiyorsunuz. Koronavirüs bile ayrım yapmıyor ama bu iktidar ayrımcıdır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu söz alarak, Oluç'un temelsiz olan bu iddialarını reddettiklerini ifade etti.

"Muhalif olan içerde, soyan dışarda"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın, 2005'ten sonra infaz sistemini bozarak cezaları ve infazı ağırlaştırdığını, muhalif gazetecilere, insan hakları savunucularına ve hak arayanlara cezaevinin yolunu gösterdiğini iddia etti.

Bülbül, "Bu nedenle 'infaz indirimi yasası' denilen, gerçekte anayasanın 87. maddesi ve TCK'nin 65. maddesine göre 'özel af' olan yasa, yandaşlarınıza af getiriyor. Muhalif olanlar içeride, soyan dışarıda. Böyle infazda adalet, eşitlik olabilir mi? Hırsız çıkacak, gaspçı çıkacak, fuhuşu teşvik eden çıkacak ama yazan içeride olacak. Teklif, toplumun taleplerine cevap vermemesi halinde toplumsal ayrışmaya neden olacak." diye konuştu.

"İnfazda adaleti hedefliyoruz"

AK Parti Grubu adına söz alan Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, koronavirüsle mücadele kapsamında kurum ve kuruluşların başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kanun teklifinin üzerinde uzun süredir çalıştıklarını anlatan Uygur, düzenlemenin hazırlanması sırasında ceza hukukçusu akademisyenler, uygulayıcı hakim ve savcılar ile Yargıtay üyelerinin görüşlerinin dikkate alındığını kaydetti.

İnfaz hukukunun temel ilkeleri de dikkate alınarak infazda adaletin sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Uygur, "Teklifin hazırlıkları esnasında milletimizin hassasiyetleri en üst düzeyde dikkate alınmış, kamu vicdanını yaralayan cinsel istismar suçları, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ticareti suçları, kasten öldürme suçları ve neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçları ve terör suçlarında bir infaz indirimi söz konusu olmamıştır. Kanun teklifimiz bir genel af ya da özel af niteliği taşımayıp, bazı suçların infaz sisteminde yapılan düzenlemeleri içermektedir. Bu nedenle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı, haksız bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uygur, teklifin, bazı suçlarda etkin mücadele ve caydırıcılığın sağlanmasını amaçladığını, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların yararını gözeten önemli değişikliklere imza atacağını dile getirerek, suçlar bakımından ise kovuşturma evresinde de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesine imkan tanınacağını anlattı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da infaz düzenlemesi teklifinin, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildiğini anımsattı. Atay, teklifin birçok önemli düzenlemeyi hayata geçireceğine işaret etti.

TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye'de açlık, yoksulluk ve çaresizliğin insanları suça ittiğini, bu düzen değişmediği sürece cezaevine daha çok kişinin gireceğini iddia etti. Baş, yasa teklifinin vicdanlarda telafisi olmayan yaralar açtığını da öne sürdü.

Genel Kurulda, teklifin üçüncü bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler devam ediyor.

İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:00 Kaynak: AA

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