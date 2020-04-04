İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. - Son Dakika

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İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
6 saat önce
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:42 Kaynak: İHA
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