İnfaz ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri başladı - Son Dakika

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İnfaz ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri başladı
6 saat önce
İnfaz ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri başladı TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
İnfaz ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri başladı
ANKARA - TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
Adalet Komisyonu infaz ile ilgili düzenlemelerin içeren kanun teklifini görüşmek üzere daha geniş salon olan Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda toplandı. Komisyon Salonu girişinde katılımcılar maske ve el dezenfektanı kondu. Sıralar ise komisyon toplantısı için azaltıldı. Gazetecilerin oturması için tek bir masa salonda ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:57 Kaynak: İHA
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