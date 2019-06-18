Son Dakika Haberleri: İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü

1 saat önce

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz Koruma Baş Memuru Nimet Barik, Köyceğiz'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü, System.String[]
Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz Koruma Baş Memuru Nimet Barik, Köyceğiz'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Köyceğiz ilçesinde dün akşam gerçekleşen bıçaklı saldırı olayının ardından Nimet Barik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren M.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. M.Y.'nin eski bir hükümlü olduğu ileri sürülürken, bıçaklama gerekçesinin ne olduğu yürütülen soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

Ceza İnfaz Kurumları Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, gerçekleştirilen saldırıyı kınarken, saldırı sonrası yaşamını yitiren Nimet Barik'in cenazesinin memleketi Muş'a gönderileceğini açıkladı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
Köyceğiz, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak! Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Yumurtanın kolisi 4,5 liraya kadar düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:10:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]