Son Dakika Haberleri: İnfaz Koruma Memurlarına 'Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi
Son Dakika Yerel İnfaz Koruma Memurlarına 'Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi

İnfaz Koruma Memurlarına 'Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi

6 saat önce

İnfaz Koruma Memurlarına 'Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildiNİĞDE - Niğde'de Açık ve kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan İnfaz Koruma Memurlarına stresle baş etme konulu seminer verildi.

İnfaz Koruma Memurlarına 'Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi

NİĞDE - Niğde'de Açık ve kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan İnfaz Koruma Memurlarına stresle baş etme konulu seminer verildi.

Niğde Ticaret Odasında düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Kapalı ve Açık ceza infaz kurumunda görevli Psikolog Leman Akkurt, Stres ve stresle baş etme teknikleri, iletişim hataları ve beden dili konularında bilgi verdi.

Akkurt, Stres ve stresle baş etme teknikleri, iletişim hataları, beden dili konularında farkındalık kazanılması, mesleki doyumun artırılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik sunum yaptı.

Seminere Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Yağcı, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Denetimli serbestlik Müdürü Ömer Taşcı ve adliye personeli katıldı.

İnfaz Koruma Memurlarına 'Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi

Niğde, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye edildi
Lastiklerini kontrol ettiği kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Bakan Soylu'nun "Lanet" diye nitelendirdiği Çukur dizisine suç duyurusu Sincaplar, kış için topladıkları bütün cevizleri arabanın kaputunda sakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 22:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnfaz Koruma Memurlarına 'Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]