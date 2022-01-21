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İnfaz koruma memurlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere "şefkat eli" - Son Dakika

İnfaz koruma memurlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere "şefkat eli"

21.01.2022 11:13
İnfaz koruma memurlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere "şefkat eli"

Türkiye'nin çeşitli illerinden eğitim almak için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'ne gelen infaz koruma memurları, "Candan Tutan Eller Projesi"yle ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerini sevindiriyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden eğitim almak için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'ne gelen infaz koruma memurları, "Candan Tutan Eller Projesi"yle ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerini sevindiriyor.

Kurumsal ve hizmet öncesi eğitim almak için 14 şehirden gelen yüzlerce infaz koruma memurunun yolunun kesiştiği Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nde 4 yıl önce "Candan Tutan Eller Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında eğitimini tamamlayan infaz koruma personelleri, gönüllülük esasına göre kendi aralarında topladıkları parayla kentteki çeşitli okullarda yardıma muhtaç ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi, mont ve bot alıyor.

Şimdiye kadar 450 öğrenciye yardım sağlanan proje kapsamında infaz koruma personelleri okullarda öğrencileri ziyaret ederek öğrencilerin adeta gönüllerine dokunuyor.

Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Bülent Delibalta, AA muhabirine, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nin 2006 yılında faaliyete geçtiğini ve bölgedeki 14 ilde yer alan kurumların personellerine hizmet verdiğini belirtti.

2019 yılında Adalet Bakanlığının onayıyla hayata geçirilen proje ile yardıma muhtaç ilk ve ortaokul öğrencilerinin gönüllerine dokunmayı amaçladıklarını anlatan Delibalta, bu kapsamda öğrencilere yönelik çeşitli yardımların yapıldığını anlattı.

Proje kapsamında daha fazla öğrenciye ulaşmak istediklerini ve projeye destek veren herkese teşekkür eden Delibalta, şunları kaydetti:

"Proje ile bizler Kahramanmaraş'taki yardıma muhtaç öğrencilere gönüllülük esasına dayalı para toplayarak gerek kırtasiye gerek giyim alanında gerekse ayakkabı alanında yardımlar gerçekleştirmekteyiz. Ben tüm herkesi paylaşmanın esas olduğu bu sevgiyi ve kardeşliği paylaşmaya davet ediyorum. Candan Tutan Eller Projesi, bakanlığımızın onayıyla yapılmakta olan bir projedir. Bugüne kadar 435 öğrenciye ulaştık ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. Ceza infaz kurumları toplum nezdinde açıkçası imaj açısından zor koşulların olduğu insanların gerçekten büyük gayretler göstererek çalışması gereken bir alan. Toplum tarafından iç tarafı genellikle bilinmemekte. Bizler bu projeyle özellikle toplumuzda oluşan infaz koruma memurlarına yönelik veya ceza infaz kurumlarımıza yönelik imajımızı daha iyi noktalara getirmek adına yardımlarla bir bütünleşme gerçekleştirmek istedik. Umarım bu gerçekleştirmiş olduğumuz proje amacına ulaşacaktır."

Gaziantep'in Nizip ilçesinden eğitim almak için Kahramanmaraş'a gelen Metin Karabulut da yardımlaşmanın anlatılamayacak kadar güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Karabulut, bu tür etkinliklerle hem çocukların hem de toplumun gönlünde taht kurmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Kahramanmaraş, Türkiye, Adalet, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İnfaz koruma memurlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere "şefkat eli" - Son Dakika
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