Bugün saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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Son Dakika › 3. Sayfa › İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika