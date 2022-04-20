İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var

Bugün saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Ayrıntılar geliyor...