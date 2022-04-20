İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı

20.04.2022 08:38

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste sebebi bilinmeyen bir patlama yaşandı. Olayda 1 infaz koruma memuru hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Bugün saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Son Dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 8 yaralı

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 8 yaralı
İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı
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Son Dakika 3. Sayfa İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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