İnfaz koruma memurlarının yenilediği binadan 250 bin liralık tasarruf sağlandı - Son Dakika

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin taşınacakları binanın bakım onarımını yapması sayesinde yaklaşık 250 bin liralık tasarruf sağlandı.

İl Nüfus Müdürlüğünün eski hizmet binası, yıkılacak olan adliye ek binasında faaliyetini sürdüren Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edildi.

Taşınılacak binanın bakım ve onarım maliyetinin 380 bin lira belirlenmesi üzerine kurum personeli harcama kısmında tasarruf sağlanması amacıyla kolları sıvadı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 8 infaz koruma memuru, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından 4 teknik personel ile 3 katlı binanın oda ayrımı için duvar örme, sıva, boya ile parke döşeme, elektrik tesisatı gibi bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin, AA muhabirine, eski ve yıpranmış olarak devraldıkları binayı yeni hale getirmek için kurumdaki infaz koruma memurları ile Cumhuriyet Başsavcılığı teknik personelinin gönüllü çalıştığını söyledi.

Personelin yetenek ve becerilerine göre bir ekip oluşturulduğunu anlatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binayı yenilemek için duvar örme, sıva, boya, alçı, parke döşeme, elektrik tesisatı, kablolama gibi işlemler planlandı. Sonrasında personelimiz de Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerini de dikkate alarak mevcut binamızda kullanılabilir durumda olan laminant parkeleri, kapı, elektrik düğmeleri, lambiri, Atatürk köşesi, aydınlatma malzemeleri, kablolama sistemleri başta olmak üzere bunları kendi imkanlarımızla oradan çıkararak, şu anda inşaatı devam eden müdürlüğümüze yerleştirmesini yapmış bulunmaktayız."

Tekin, binayı, müdürlüklerinin konseptine uygun hale getirmek için yaklaşık 360 metrekare duvar örme işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, büroların bölünmesi, sıva yapılması, parkelerin döşenmesi, elektrik tesisatının elden geçirilmesi, su alan bölgelerin onarılması gibi pek çok alanda personelin canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İnşaatın başlangıcından bugüne kadar bazen hafta sonları da dahil çalışıldığına dikkati çeken Tekin, "Arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Şu anda baktığımızda inşaat maliyetleri yüksek ama işçilik bir o kadar daha yüksek. Dolayısıyla burada birlikte çalışarak hem devletimiz hem milletimiz hem de biz kazanmış olduk." dedi.

Tekin, binanın bakım ve onarımı için yaklaşık 380 bin liralık maliyet çıkarıldığını kaydederek, "Biz personelimizin özverili çalışmasıyla eski binamızda kullanabilir durumdaki malzemeleri söküp buraya montajımızla birlikte yaklaşık 130 bin lira gibi bir rakamla inşaatımızı inşallah biteceğiz." diye konuştu.

Personelin, fedakarca ve özverili çalışmaları sonucu yeni hizmet binasında yakın zamanda hizmet vermeye başlayacaklarını belirten Tekin, binanın tahsisini sağlayan Vali Tuncay Sonel, inşaat çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, fedakarca çalışan infaz koruma memuru ve Cumhuriyet Başsavcılığı teknik personeline teşekkür etti.

"Burası kendi yuvamız olacak"

İnfaz koruma memurlarından Dursun Türk ise yaklaşık 1,5 aydır Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 8, Cumhuriyet Başsavcılığı teknik ekibinden de 4 kişinin özverili şekilde her türlü tadilat işlemlerini yaptığına işaret ederek, "Devletimiz daha fazla para harcamasın diye biz de atıl durumda olan, yıkılacak binada kullanabileceğimiz bütün malzemeleri buraya uygulamaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Vedat Cürgül ise oda ayrımı için duvar örme, boya, badana, laminant döşeme gibi işleri kendi imkanlarıyla devlete fazla bir maliyet getirmeden yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Yaklaşık 40-45 gündür, bu konuda bilgili arkadaşlarının yanında işi öğrendiklerini ifade eden Cürgül, sözlerini, "Çoğu işi de artık kendim yapacağıma inanıyorum. Burada gerçekten bir ustalık kazanmış olduk ve çok mutluyuz, canı gönülden bu işimizi yaptık. Devletimize bir katkımız olsun. Burası kendi kurumumuz, kendi yerimiz, kendi yuvamız olacak. O amaçla da gerçekten çok mutluyuz." diye tamamladı.