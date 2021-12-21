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İnfaz Koruma Memuru, kendisini tehdit eden şahıs ile cezaevine 'kitap bağışı' şartıyla uzlaşmaya gitti - Son Dakika

İnfaz Koruma Memuru, kendisini tehdit eden şahıs ile cezaevine 'kitap bağışı' şartıyla uzlaşmaya gitti

21.12.2021 12:09
İnfaz Koruma Memuru, kendisini tehdit eden şahıs ile cezaevine 'kitap bağışı' şartıyla uzlaşmaya gitti

Antalya'da Cezaevi'ne bir yakınını ziyarete giden şahıs, ziyaret şartlarını taşımadığı için içeriye alınmadı.

Antalya'da Cezaevi'ne bir yakınını ziyarete giden şahıs, ziyaret şartlarını taşımadığı için içeriye alınmadı. Şahıs bunun üzerine cezaevinde bulunan memuru tehdit etti ve darp etmeye çalıştı. Şahıs hakkında yaralamaya teşebbüs ve tehdit suçundan açılan davada, cezaevi memuru şahsın cezaevine Dünya Klasikleri kitap serisini bağışlaması şartı ile uzlaşmaya gitti.

İ.Ç., Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ziyarete gittiği sırada ceza infaz kurumunda görevli memur olan Ş.G. ile aralarında ziyaret şartlarını taşımaması nedeniyle ziyarete alınmamasından dolayı tartışma çıktı. İ.Ç., Ş.G.'yi tehdit etti ve Ş.G'ye yumruk atmaya çalıştı. İ.Ç hakkında "yaralamaya teşebbüs ve tehdit" suçunu işlemesi nedeniyle dava açıldı. Dosya, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi ve Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde; Ş.G., İ.Ç.'nin Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna 300 TL değerinde dünya klasikleri kitap setini bağışlaması durumunda uzlaşabileceğini belirtti. İkili arasında uzlaşma sağlandı. - ANTALYA

Antalya, Cezaevi, İnfaz, Kitap, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnfaz Koruma Memuru, kendisini tehdit eden şahıs ile cezaevine 'kitap bağışı' şartıyla uzlaşmaya gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnfaz Koruma Memuru, kendisini tehdit eden şahıs ile cezaevine 'kitap bağışı' şartıyla uzlaşmaya gitti - Son Dakika
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