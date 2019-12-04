Son Dakika Haberleri: İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı
Son Dakika Güncel İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. (31) uyuşturucu ile yakalandı.

İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. (31) uyuşturucu ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., görev yaptığı cezaevine konuldu.

Kocaeli İl Jandarmada Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan R.K.'nin uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, R.K.'nın İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeyi otomobil ile Gölcük'e getirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla aracı durduran jandarma ekipleri, R.K.'yi gözaltına alırken, araçta yapılan aramada değeri 15 bin TL olan 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, görev yaptığı cezaevine konuldu.


Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Yargı paketinde 6 suça ceza indirimi yok YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 14:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]