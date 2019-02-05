İnfaz Koruma Memuru "Uyuşturucu Ticareti" İddiasıyla Hakim Karşısında

Diyarbakır'dan Adana'ya cezaevi aracıyla 217 kilo 250 gram esrar getirdiği iddiasıyla tutuklanan ve açığa alınan infaz koruma memuru hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Diyarbakır'dan Adana'ya cezaevi aracıyla 217 kilo 250 gram esrar getirdiği iddiasıyla tutuklanan ve açığa alınan infaz koruma memuru hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Diyarbakır Cezaevi'nde görevliyken açığa alınan infaz koruma memuru Veysi O. ile avukatı katıldı.



Veysi O. savunmasında, cezaevi aracında ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia ederek "Uyuşturucu D.A'ya aittir. Ben uyuşturucuyu 60 bin lira karşılığı taşıyordum. Nakil sırasında Adana'da yakalandım." dedi.



D.A'nın uyuşturucuyu kendisine Diyarbakır merkezde verdiğini, kendisinin de Mersin'e götüreceğini anlatan Veysi O, bu olaydan bir ay önce de ücret karşılığında 40-50 kilogram esrarı Mersin'e taşıdığını söyledi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan D.A'nın tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İnfaz koruma memuru Veysi O, görev yaptığı Diyarbakır'dan Adana'ya 11 Mart 2018'de cezaevine ait kamyonetle 217 kilo 250 gram esrar getirirken yakalanıp "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklanmıştı.

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