İnfaz koruma memurunun lojmanda sır intiharı - Son Dakika

İnfaz koruma memurunun lojmanda sır intiharı

16.10.2020 23:14
İnfaz koruma memurunun lojmanda sır intiharı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kapalı cezaevinde görevli infaz koruma memuru, lojmanda nevresim kumaşı ile asılı halde bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kapalı cezaevinde görevli infaz koruma memuru, lojmanda nevresim kumaşı ile asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye T Tipi Kapalı cezaevinde görevli infaz koruma memuru Faruk A.(35), nöbet tuttuğu esnada görev yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Mesai arkadaşları tarafından aranan Faruk A, bulunamaması üzerine ise cezaevindeki güvenlik kameraları incelendi. Faruk A'nın kameralardan izini bulan mesai arkadaşları, aradıkları Faruk A'nın en son izinde bulunan ve lojmanda kalan bir arkadaşlarının evine girdiğini belirledi. Lojmana giden mesai arkadaşları Faruk A'yı nevresim kumaşı ile asılı halde buldu.

Büyük şok yaşayan Faruk A'nın arkadaşları hemen durumu cezaevi yetkililerine ve cezaevi savcısını haber verdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından gardiyanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen Faruk K'nın cenazesi yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

5 yıllık evli ve 2 çocuk babası olan Faruk A'nın zaman zaman at yarışları oynadığı borçları nedeniyle intihar etmiş olabileceği ileri sürülürken, kesin ölüm sebebi ise araştırılıyor. - GAZİANTEP

İnfaz koruma memurunun lojmanda sır intiharı
İnfaz koruma memurunun lojmanda sır intiharı
İnfaz koruma memurunun lojmanda sır intiharı

Gaziantep, Adli Tıp, Cezaevi, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnfaz koruma memurunun lojmanda sır intiharı - Son Dakika

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