İnfaz koruma memurunun "uyuşturucu ticareti" davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnfaz koruma memurunun 'uyuşturucu ticareti' davası - Son Dakika

İnfaz koruma memurunun "uyuşturucu ticareti" davası

7 saat önce

Diyarbakır'dan Adana'ya cezaevi aracıyla 217 kilo 250 gram esrar getirdiği iddiasıyla tutuklanan infaz koruma memuru ile uyuşturucunun sahibi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan kişinin, 20'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

İnfaz koruma memurunun

Diyarbakır'dan Adana'ya cezaevi aracıyla 217 kilo 250 gram esrar getirdiği iddiasıyla tutuklanan infaz koruma memuru ile uyuşturucunun sahibi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan kişinin, 20'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Diyarbakır Cezaevinde görevliyken açığa alınan tutuklu infaz koruma memuru Veysi O. ile sanıkların avukatı katıldı.

Daha önceden "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan açılmış olan davası, bu davayla birleştirilen ve uyuşturucunun sahibi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Devrim A. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Veysi O, uyuşturucu kuryeliği yaptığı için çok pişman olduğunu söyledi.

Veysi O'nun avukatı da müvekkili hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Devrim A'nın avukatı ise müvekkili aleyhine sadece iddia olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Veysi O'nun tutukluluğunun, diğer sanık Devrim A'nın ise yakalama kararının devamına karar verdi.

Heyet, sanık Devrim A. hakkındaki dosyanın ayrılması talebinin reddine de karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

İnfaz koruma memuru Veysi O, görev yaptığı Diyarbakır'dan Adana'ya 11 Mart 2018'de cezaevine ait kamyonetle 217 kilo 250 gram esrar getirirken yakalanıp "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklanmıştı.

Uyuşturucu Ticareti, Diyarbakır, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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