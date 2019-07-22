Son Dakika Haberleri: İnfaz memurlarına yangın eğitim verildi
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İnfaz memurlarına yangın eğitim verildi

36 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz memurlarına yangın eğitimi verildi.

İnfaz memurlarına yangın eğitim verildi, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz memurlarına yangın eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gelen talep doğrultusunda Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli yangın eğitimi verdi. 45 infaz memurunun katıldığı eğitimde, olası bir yangın halinde yapılması gerekenler hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

İtfaiye erleri tarafından verilen ve 4 gün süren eğitimde, infaz memurlarına yangın bilgisi, yangın türleri, türlerine göre müdahale şekilleri, kişisel koruyucu malzeme kullanımı ve özellikleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan infaz memurları, belge almaya hak kazandı. - MERSİN
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
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