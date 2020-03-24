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İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü...
6 saat önce
İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.
İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. 1 yıllık sabit bir denetimli serbestlik geçici olarak 3 yıla çıkarılmaktadır" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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