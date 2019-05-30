Son Dakika Haberleri: İnfaz sistemi yeniden yapılandırılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

İnfaz sistemi yeniden yapılandırılacak

1 saat önce

Yargı Reformu Stratejisine göre, bazı suçlar yönünden toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve suçla etkin mücadele için ceza mevzuatındaki yaptırımlar ile infaz sistemi yeniden yapılandırılacak.

İnfaz sistemi yeniden yapılandırılacak, System.String[]
Yargı Reformu Stratejisine göre, bazı suçlar yönünden toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve suçla etkin mücadele için ceza mevzuatındaki yaptırımlar ile infaz sistemi yeniden yapılandırılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:03 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 yılı bilirkişi ücret tarifeleri Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor İhtisas gerektiren alanlarda özel mahkemeler kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:30:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnfaz sistemi yeniden yapılandırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]