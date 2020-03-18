İnfaz ve koruma memurları "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnfaz ve koruma memurları 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi - Son Dakika

İnfaz ve koruma memurları "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi

6 saat önce

Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi İzmir'de yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında müziğe ilgi ve yeteneği olan infaz ve koruma memurlarının bir araya gelerek 2017 yılında kurdukları Grup İKM (Grup İnfaz...

Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi İzmir'de yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında müziğe ilgi ve yeteneği olan infaz ve koruma memurlarının bir araya gelerek 2017 yılında kurdukları Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi.

İnfaz ve koruma memurları Çanakkale Türküsü nü seslendirdi

Çanakkale, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:06 Kaynak: AA

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