Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi İzmir'de yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında müziğe ilgi ve yeteneği olan infaz ve koruma memurlarının bir araya gelerek 2017 yılında kurdukları Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi.