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İnfaz ve koruma memurları "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi
6 saat önce
Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi İzmir'de yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında müziğe ilgi ve yeteneği olan infaz ve koruma memurlarının bir araya gelerek 2017 yılında kurdukları Grup İKM (Grup İnfaz...
Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi İzmir'de yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında müziğe ilgi ve yeteneği olan infaz ve koruma memurlarının bir araya gelerek 2017 yılında kurdukları Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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