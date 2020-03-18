İnfaz ve koruma memurları

İzmir'de, infaz ve koruma memurlarının oluşturduğu Grup İKM, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer günü dolayısıyla şehitleri anmak için "Çanakkale Türküsü"nün klibini çekti.

Müziğe yeteneği olan 12 infaz ve koruma memurunun 2017'de kurduğu Grup İKM, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi.

Çanakkale Şehitliği'nde çekilen klip, kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.