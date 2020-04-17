İnfaz yasası ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Bahçeli ve Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdı

'Organize suç örgütü yönetmek' hükmüyle yattığı Ankara Sincan Cezaevi'nden çarşamba günü yeni infaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir teşekkür mektubu yayınladı.



Alaattin Çakıcı, avukatı Zeynep Çiftçi'nin twitter üzerinden paylaştığı el yazısı mektupta, "Yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkum arkadaşlar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan MHP Genel Başkanı ve Dünya Türklerinin yaşayan efsanevi son Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı Emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.