İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemi esastan görüşülecek - Son Dakika

İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemi esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu 16 Temmuz'da esastan görüşecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu 16 Temmuz'da esastan görüşecek.

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CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin af sonucu doğurduğunu savunan CHP, Anayasa'nın öngördüğü beşte üç çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptalini istemişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 16 Temmuz'daki gündem toplantısında başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayacak.

İkinci başvuru

CHP, bu başvurunun ardından yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle bir başvuru daha yapmıştı. Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnfaz yasasının 'şekil yönünden' iptal istemi esastan görüşülecek - Son Dakika
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