İnfial yaratan görüntüler! "Ben senin karınım" dedirtenler için hesap zamanı
İnfial yaratan görüntüler! "Ben senin karınım" dedirtenler için hesap zamanı

İnfial yaratan görüntüler! "Ben senin karınım" dedirtenler için hesap zamanı
03.02.2026 09:38
İnfial yaratan görüntüler! "Ben senin karınım" dedirtenler için hesap zamanı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir gencin darbedilerek zorla el öptürüldüğü ve hakaret içerikli sözler söylemeye zorlandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Maltepe'de kaydedilen görüntüler olay yarattı. Bir grup genç, ortalarına aldıkları akranlarına zorbalık yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki zorbaları kıskıvrak yakaladı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ZORBALIK

Olay, 1 Şubat 2026 tarihinde Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek mağdurun 17 yaşındaki E.G. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, bir grubun E.G.'yi aralarına alarak tokatladığı, hakaret ettiği ve baskı altında konuşmaya zorladığı anlar yer aldı.

TOKAT ATIP KONUŞTURDULAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grubun E.G.'yi aralarına alarak hakaret ettiği ve tokat attığı anlar yer aldı.

"BEN SENİN KARINIM" DEDİRTTİLER

Şüphelilerin mağdur gence zorla el öptürmeye çalıştığı ve baskı altında "Ben senin karınım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin ayağının altında dolaşmayacağım" şeklinde cümleler tekrarlattığı görüldü.

İnfial yaratan görüntüler! 'Ben senin karınım' dedirtenler için hesap zamanı

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen M.P. (20) ile yaşı 18'den küçük olan B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

03.02.2026 09:38

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    ülke ne hale gelmiş 6 2 Yanıtla
  • Er ka Er ka:
    Vay vay vay. 5 0 Yanıtla
  • Taylan Kayış Taylan Kayış:
    Bu tipler seri üretim gibi her yerdeler. Yazık ülkemin gençliğine 0 0 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    bu altı arkadaşa da birisi bu cümleleri söyletmeli 0 0 Yanıtla
  • Fatih Sozen Fatih Sozen:
    yine aynı saç traşı...yine aynı şive 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: İnfial yaratan görüntüler! "Ben senin karınım" dedirtenler için hesap zamanı - Son Dakika
