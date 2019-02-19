İnfial Yaratan Tv Reklamlarının Ardından Peak'ten Son Dakika Açıklaması
1 saat önce
Türkiye'nin gündemine oturan Peak reklamı ardından, şirket tarafından Audi reklam benzerliği konusunda açıklama geldi.
Bildiğiniz üzere dün Türkiye
'de yayın yapan 41 ulusal ve yerel TV
kanalında aynı anda tek bir reklam yayınlanmıştı. Peak'in reklamı, hem bu özelliği ile hem de Audi
'nin Safety Code reklamına 'fazla' benzemesiyle olay yaratmıştı.
Birçok sosyal medya platformunda artan tepkiler sonrasında Peak'in resmi Twitter
hesabından konuyla ilgili açıklama geldi.
Görünen o ki Peak, yaşanan durumun basit bir 'esinlenme' olmadığını kabul etmiş durumda. Tam 41 kanalda eş zamanlı yayınlanan bir reklam filminin bu derece ses getirmesi ve en ufak bir falsosunda bu derece tepki görmesi çok normal. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak.
Son Dakika
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:00
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