Son Dakika Haberleri: İnfial Yaratan Tv Reklamlarının Ardından Peak'ten Son Dakika Açıklaması

İnfial Yaratan Tv Reklamlarının Ardından Peak'ten Son Dakika Açıklaması

1 saat önce

Türkiye'nin gündemine oturan Peak reklamı ardından, şirket tarafından Audi reklam benzerliği konusunda açıklama geldi.

İnfial Yaratan Tv Reklamlarının Ardından Peak'ten Son Dakika Açıklaması, System.String[]
Bildiğiniz üzere dün Türkiye'de yayın yapan 41 ulusal ve yerel TV kanalında aynı anda tek bir reklam yayınlanmıştı. Peak'in reklamı, hem bu özelliği ile hem de Audi'nin Safety Code reklamına 'fazla' benzemesiyle olay yaratmıştı.

Birçok sosyal medya platformunda artan tepkiler sonrasında Peak'in resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama geldi.

Görünen o ki Peak, yaşanan durumun basit bir 'esinlenme' olmadığını kabul etmiş durumda. Tam 41 kanalda eş zamanlı yayınlanan bir reklam filminin bu derece ses getirmesi ve en ufak bir falsosunda bu derece tepki görmesi çok normal. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:00 

Audi, Türkiye, TV, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çukur'a Sürpriz Transfer! Diziye, Uluç Reis'in Kızı ile Cumali'nin Bakışması Damga Vurdu Çarpışma'ya Yeni Transfer! Başarılı Oyuncu Barış Aksavaş Kadroya Katıldı

Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek Türkiye'nin Gündemine Oturan Peak Games, Reklamlarını Çalıntı Olması Nedeniyle Durdurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:23:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnfial Yaratan Tv Reklamlarının Ardından Peak'ten Son Dakika Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]