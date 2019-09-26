Son Dakika Haberleri: Infinite Filmi
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Infinite Filmi

1 saat önce

Infinite filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Infinite filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Evan Michaels çok gerçekçi rüyalardan muzdarip bir adamdır. Geçmişteki iki yaşantısından anılarını rüyalarında gören Evan, günün birinde Cognomina isimli gizli bir örgütü keşfeder. Cognomina örgütü yüzyıllardır varlığını sürdüren çok gizli bir örgüttür ve yıllar boyunca reenkarne olarak dünyaya gelen kadın ve erkeklerden oluşmaktadır. Bu örgütün üyeleri zamanın değişimleri konusunda ajan olarak çalışmaktadır. Fakat çok güçlü bir düşman zamanın hassas dengelerini tehdit etmektedir. Dünyanın kaderini değiştirecek isim ise sayılamayacak kadar fazla hayat yaşayan ancak bunların birer rüya olduğunu zannettiği için şizofrenik hale gelen bir adam olacaktır.

Yönetmen: Antoine Fuqua

Senaryo: D. Eric Maikranz, John Lee Hancock, Ian Shorr

Oyuncular: Mark Wahlberg, Wallis Day, Dylan O'Brien, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Sophie Cookson, Chiwetel Ejiofor, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Kae Alexander, Joana Ribeiro, Melissa Neal

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Infinite

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 07.08.2020


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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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