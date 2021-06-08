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Infinix Türkiye'de Üretilen İlk Yerli Cihazı Şık ve Son Moda SMART 5'i Piyasaya Sürüyor - Son Dakika

Infinix Türkiye'de Üretilen İlk Yerli Cihazı Şık ve Son Moda SMART 5'i Piyasaya Sürüyor

08.06.2021 17:01
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Infinix Türkiye'de Üretilen İlk Yerli Cihazı Şık ve Son Moda SMART 5'i Piyasaya Sürüyor, System.String[]

Dünyanın en hızlı büyüyen telefon markalarından biri olan Infinix, Türkiye'deki kullanıcıları için üretilen ilk akıllı telefonu SMART 5'i Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye'deki yatırımlarına ve girişimlerine son derece olumlu geri dönüşler alan Infinix, hızla artan tüketici talebini yerel olarak üretilen cihazlarla karşılayabilmek için İstanbul'da üretime başladı.

1000 m² alan üzerine kurulu fabrika, Türkiye'de yüzlerce istihdam fırsatı yarattı ve yakın gelecekte daha da bu sayının büyümesi bekleniyor.

Infinix, kullanıcılarının güvenini kazanıyor

Infinix, 2013 yılından bu yana global pazardaki etkisini her geçen gün artırıyor. Günümüz gençliğini akıllı cihazlar ile güçlendirmeyi hedefleyen Infınix, Zero, NOTE, HOT ve SMART olmak üzere birçok farklı akıllı telefon serisi üretti. Akıllı telefon serilerindeki başarısının ardından ayrıca akıllı televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve TWS Bluetooth kulaklık modelleri ile yeni bir ürün kategorisine girmeye hazırlanıyor.

2018 - 2020 yılları arasında satışlarını %160 artıran Infinix, rekabet ettiği birçok pazarda en çok tercih edilen teknoloji markaları arasında yer alıyor. Infinix ayrıca INBook X1'in bu kadar gelişmesinin Microsoft ve Intel ile olan iş birliği sayesinde olduğunu da belirtiyor.

8 bölge ve 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Infinix, üretim yaptığı ülkelere Türkiye'yi de ekledi. Hem Türkiye'nin benzersiz jeopolitik konumu hem de Türkiye pazarının sunduğu fırsatlar sayesinde ülkemiz, Infinix'in daha geniş pazarlara açılımının önemli bir parçası olacak.

Türkiye'de üretim gururu

Infinix akıllı cihazları, dünyanın dört bir yanındaki gençlere, onların günlük hayatlarını geliştirmelerini sağlayan yeni deneyimler ve son teknolojiyi sunuyor. Infinix ayrıca akıllı dijital teknolojiyi yaşam tarzlarına entegre ederek kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Çarpıcı yeni SMART 5, doğrudan yerel pazarda piyasaya sürülen ilk ürün özelliğini taşıyor. Üretimin Türkiye'de gerçekleşmesi, Türkiye'deki kullanıcıların markaya ve ürünlere ithalat vergisi olmadan çok daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyor. Bu son modaya uygun Infinix ürünleri, Infinix'in güçlü ve şık teknolojisi ile gençlerin hayat kalitelerini yükseltmeleri için yepyeni bir fırsat yaratıyor.

Gün boyu kesintisiz eğlence

Yakın gelecekte Türkiye pazarı için büyük planları olan Infinix, SMART 5 ile Türkiye'de yerel kullanıcılar için üretilen yenilikçi ve şık ürünlerin parlak geleceğine doğru ilk adımı atıyor.

SMART 5, eğlenceli, şık ve uzun ömürlü bir cihazla hayat kalitesini yükseltme hedefiyle günümüz gençleri için üretildi. 4 güne kadar dayanabilen büyük 5000 mAh pil ve akıllı güç tasarrufu teknolojisi ile kullanıcılar, düşük pil kaygısı olmadan gün boyu eğlencenin tadını çıkarabilir. Ayrıca SMART 5, kristal netliğinde bir izleme deneyimi sağlayan geniş 6,6" HD+ net ve canlı ekrana sahip. SMART 5, kullanıcılarının beklentilerini sonuna kadar karşılamayı ve bunu deneyimleyecek kadar şanslı olan herkese harika bir akıllı telefon deneyimi sunmayı hedefliyor.

Infinix Hakkında:

Infinix Mobility, 2013 yılında kurulan Infinix markası altında dünya çapında genişleyen bir cihaz portföyü tasarlayan, üreten ve pazarlayan, gelişmekte olan bir teknoloji markasıdır. Z Kuşağını hedefleyen Infinix, titizlikle tasarlanmış mobil cihazlarda somutlaşan son teknolojiyi geliştirmeye odaklanır. Stil, güç ve performansıyla Infinix cihazları, her adımın ön saflarında yer alan son teknoloji ve modayı birleştirir.

Daha fazla bilgi için, http://www.infinixmobility.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Son Dakika Advertorial Sondakika Infinix Türkiye'de Üretilen İlk Yerli Cihazı Şık ve Son Moda SMART 5'i Piyasaya Sürüyor - Son Dakika


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