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Son Dakika Güncel INFLOW Awards Jürisi Projeleri Değerlendirdi

INFLOW Awards Jürisi Projeleri Değerlendirdi

1 saat önce

Influencer pazarlaması alanında Türkiye'nin en iyilerini belirlemek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek olan INFLOW Awards'un jüri üyeleri netleşti. Alanında uzman 11 kişiden oluşan jüri, adayları ve projelerini değerlendirdi.

INFLOW Awards Jürisi Projeleri Değerlendirdi, System.String[]

INFLOW tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan INFLOW Awards, hem ülkemiz hem de yurt dışından marka ve ajansların katılımı ile 22 Ekim Salı günü Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek. INFLOW Awards ödülleri dijital ve pazarlama sektörünün duayen isimlerinden oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Tarihçi - Seyahat Yazarı - Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç, Facebook Türkiye Ajanslar ve Markalar Müdürü İlke Çarkçı Toptaş, Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Seda Domaniç, Publics Groupe Türkiye Ceo'su Savaş İnanç Dedebaş, Getty Images Ülke Direktörü Çağla Şumnu, TBWA Group İstanbul Ceo'su Burcu Kayımtu, INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen, People Ajans CBDO'su Atakan Kural, Boğaziçi Üniversitesi Pazarlama Profesörü Aslıhan Nasır, Effect PR Ceo'su Gonca Karakaş ve BE İletişim Danışmanlık Kurucusu Berna Kürekçi Şendir'in aralarında bulunduğu jüri üyeleri toplantıda buluşarak, proje ve adayları değerlendirdi. 31 farklı kategoride sahiplerini bulacak ödüllerin "En İyi Instagram Influencer'ı", "En İyi Twitch Influencer'ı" ve "En İyi Youtube Influencer'ı" kategorilerini ise halk belirleyecek.

Influencer, marka ve ajans işbirliklerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen INFLOW Global Summit&Awards'19, ikinci senesinde önemli bir değişikliğe imza atarak, ödülleri global arenaya da taşıyor. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenadaki marka ve ajanslar da ödül törenine dahil olacak.

Türkiye, Ajans, PR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: Bültenler
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