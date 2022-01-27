Influencer Merkezli Metaverse Projesi Metafluence, Yeni Bir Çağın Kapılarını Aralıyor - Son Dakika

Metaverse'te kanaat önderi influencerları, kitlelerini ve bunlarla ilgilenen markaları Metahut'lar aracılığı ile bir araya getirmeyi amaçlayan bir proje olan Metafluence, BlueZilla ile kuluçka konusunda anlaştıklarını ve IDO tarihi olarak 24 Ocak'ı belirlediklerini duyurdu.IDO, BlueZilla ekosisteminin en iyi launchpad'leri olan BSCpad, MetaVPad ve NFTLaunch'ta gerçekleşecek.

Yeni nesil "Influencer Marketing"

500 binden fazla influencer ve 5000'den fazla markayı birbirine bağlayan otomatik bir influencer pazarlama platformu olan Keepface tarafından kurulan Metafluence, "Influencer Marketing" çalışmalarına yeni bir soluk getiriyor. Projede kanaat önderleri Metahut'lar aracılığı ile yaşam tarzlarını paylaşabilecek, hedef kitleleriyle etkileşime geçebilecek, dijital sanat eserlerini (NFT'lerini) toplayabilecek ve takas edebilecekler. Ayrıca Metafluence içerisinde reklam verenlerle iş birliği de yapabilecekler.

Projenin odak noktası olan Metahut'lar, influencerların kendi kitleleri ve markalar ile bir araya gelebileceği dijital konutlar olarak yer alıyor. Özel bir tesis gibi inşa edilen bu konutlar şehrin kalbinde plazalar, alışveriş merkezleri ve diğer nüfuslu merkezlerin yakınında konumlanacak. Ayrıca influencerlar konutlarını diledikleri gibi özelleştirip kişiselleştirme özgürlüğüne sahip olacaklar.

Metahut'larda neler olacak?

Metafluence'ta yer alacak influencerlar için özel olarak üretilen sınırlı sayıda Metahut bulunuyor. Influencerlar Etkinlik, Alışveriş ve NFT odaları bulunacak Metahut'larını diledikleri gibi özelleştirme ve kitleleri ve kendilerine özgü şekilde düzenleme özgürlüğüne sahip olacak.

Konutlarda bulunan Etkinlik Odası, influencerların toplantılar, gösteriler, sunumlar yapmak veya takipçi kitleleri ile buluşmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek için kullanabilecekleri odalar olacak. Influencerlar sahip oldukları dijital konutlarda, tüm davetlerini ve etkinliklerini gerçekleştirebilecek.

Alışveriş Odası, adından da anlaşılabileceği üzere influencerların kendi ürettikleri dijital/fiziksel ürünleri satmak veya iş birliği yaptığı markaların ürünlerini tanıtmak ve sponsorlu ürünlerin satışı için kullanılabileceği bir oda olarak kurgulanacak. Ayrıca influencerlar bu odalarda markalarla bir araya gelerek yeni sponsorluk ve iş birliği anlaşmaları gerçekleştirebilecek.

NFT Odası ise influencerların, dijital varlıklarını ve koleksiyonlarını sergileyebileceği veya satış ve takaslarını gerçekleştirebileceği sanal bir galeri olarak tasarlanacak. Ayrıca Metahut'lar sahipleri tarafından geliştirilebilir ve güncellenebilir olacak. Böylelikle sanal konut sahipleri kendi Metahut'larını ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yeniden düzenleyebilecek.

Influencerlar Metaverse'te yerlerini Metafluence ile alacak

Proje dünyanın her yerinden kanaat önderlerini ve markaları bir araya getirmeyi hedefliyor Projenin ayrıntıları ve vizyonu ile ilgili olarak Metafluence CEO'su Elvin Aziyev "Metafluence, influencerların, en sadık kitlelerinin ve markaların yaşadığı sanal bir şehir olacak. Sosyal medya Metaverse'e evrilirken vizyonumuz, influencerların, kitlelerinin ve markaların şeffaf ve teşvik edici ilişkilere kolayca dahil olduğu, influencer merkezli bir ekosistem oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Küresel çapta ilgi gören projeye, kripto dünyasının tanınan isimlerinden Evan Luthra'nın da aralarında bulunduğu bazı üst düzey influencerların dahil olduğu ve Metahut'larını çoktan ayırtıp projedeki yerlerini aldığı duyuruldu.

Influencer merkezli bir ekosistem oluşturmak için yola çıkan Metafluence projesini ve Metahutları daha detaylı anlatan fragmanı buradan izleyebilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı bilgiler içinse projenin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.