Influencer ve müzisyenler ikonik şarkı yeniden hayat verdi

Katılımcılar, Elton John'un ikonik melodisi ve Tim Rise'ın sözleri ile çok sevilen şarkı "Hakuna Matata"yı seslendirdi. Etkinlikte Türkiye adına ünlü influencer Ezgi Zorba yer aldı.

Orta Doğu ve Avrupa'dan 10 farklı influencer ve müzisyen, oldukça merak edilen ve beklenilen Aslan Kral filminin yeniden uyarlaması için bir araya gelerek "Hakuna Matata" şarkısı için özel çekilen bir klipte yer aldı. Ezgi'nin Kanalı adlı Youtube kanalı ile tanınan Ezgi Zorba ise Türkiye adına katılımcılar arasında yer aldı.

Etkinlik kapsamında bazı katılımcılar, 14 Temmuz tarihinde Londra'da düzenlenen Aslan Kral Avrupa galasına da katıldı ve 'altın sarısı' halıda yürüdükten sonra filmi izleme şansını elde etti. Aynı zamanda dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer ile müzik masterclass'ında da yer alan katılımcılar, yönetmen Jon Favreau'nun yanı sıra seslendirme ekibi ile de tanışarak Aslan Kral hakkında sohbet etti.

Uluslararası bir proje olan ve "Hakuna Matata" şarkısının özel klibinde şarkı söyleyen influencer ve müzisyenler, müziğin gücü ile bir araya geldikleri rüya gibi bir deneyim yaşadı.

Disney'in klasikleşmiş hikayesini yeniden uyarlayan Aslan Kral filmi bu hafta İngiltere ve İrlanda listelerinde ilk sıraya yerleşti. Film, vizyona girdiği ilk 3 gün itibariyla Türkiye'de de 139.456 kişi tarafından izlenerek 2.945.878 TL'lik bir hasılat elde etti.

Dünya çapında ise sinema eleştirmenleri tarafından 'nefes kesici' ve 'ezber bozan' olarak adlandırılan film, Amerika'daki 191 milyon dolarlık açılışı da dahil olmak üzere dünya genelinde toplamda 543.2 milyon dolarlık hasılata ulaşmıştır.