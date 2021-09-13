Üye Girişi
Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor? - Son Dakika
BBC

Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor?

13.09.2021 07:28
Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor?, System.String[]

BBC dört farklı influencer ile kendi hikayelerini konuştu.

Michelle Phan, kişisel olarak tükendiği için, çok takipçili YouTube kanalına makyaj ve güzellik videoları çekmeyi bıraktığını anlatıyor.

Phan, "Mutlu taklidi yapmak giderek daha da zor bir hal almıştı. İlişkilerimde ve arkadaşlıklarımda kırıcı olmaya başlamıştım" diyerek o günleri hatırlıyor.

Michelle Phan, bir influencer ya da sosyal medya fenomeni olarak, sürekli içerik üretme ve çekme baskısına dayanamayarak videolarına ara vermek zorunda kaldı. 2017 - 2019 yılları arasında kanalı için içerik üretmedi.

Bugün Pham'in YouTube kanalının tüm dünyadan 8.84 milyon abonesi bulunuyor ve aynı zamanda benzer videolar çeken kişilere yol gösteriyor.

Genç influencer, destek verdiği içerik üreticilerinin çoğunun, fikir üretme baskısı karşısında stres yaşadığını ve kendilerini günde birkaç kez içerik yüklemek zorunda hissettiklerini söylüyor.

Peki sosyal medya fenonemi ya da influencer nedir?

Bunun tam olarak bir tanını olmasa da, özellikle YouTube, Instagram veya TikTok'ta, ürettikleri içerikten maddi karşılık alacak kadar takipçisi olan kişiler için bu tanım kullanılıyor.

Ne kadar kazanıyorlar?

Bu kişiler gelirlerini iki kaynaktan elde ediyorlar; o platformdaki reklam gelirlerinin dağıtımından aldıkları pay ve şirketlerle yaptıkları tanıtım işbirlikleri.

Reklam gelirlerinin dağıtımını ele alalım. Örneğin YouTube'da eğer 1000 takipçiniz var ve 4 bin saat izlenmiş içeriğiniz varsa, videolarınızdan elde edilen reklam gelirinden pay almak için başvurabiliyorsunuz.

YouTube ne kadar kazanabileceğiniz konusunda sıkı ağızlı davransa da bu gelirin, 1000 izlemede 3 ila 5 dolar arasında olduğu değerlendiriliyor.

Şirket işbirliklerine gelindiğinde ise kazanılan parayı takipçi sayınız belirliyor. Eğer Instagram'da bir milyondan fazla takipçiniz varsa, tek bir tanıtım paylaşımı size 10 bin dolar kazandırabiliyor.

Michelle Phan ve dört influencer ile daha tecrübeleri üzerine konuştuk.

34 yaşındaki Phan, bu işten çok para kazanma olasılığının mümkün olduğunu kabul ediyor. Ancak Pham, çok paylaşım yapma baskısına karşı içerik üreticilerine "bir sınır çizme ve kendilerine iyi bakma" tavsiyesinde bulunuyor.

Onun bu endişesini medya analisti Rebecca McGrath da paylaşıyor. McGrath bazı influencerların, "söyleyecek yeni bir şeyleri olmasa da" gelir arayışı ile paylaşımda bulunduklarını söylüyor.

Pham, sanal zorbalığın da ruh sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor: "Aynı zamanda nefret mesajları da geliyor. Bunlara insanların hazır olduklarını sanmıyorum"

Bu durum İngiliz sosyal medya fenomeni Em Sheldon tarafından da Temmuz ayındaki bir Avam Kamarası oturumunda gündeme getirildi.

Bir grup parlamenter, influencer kültürünün giderek büyümesini mercek altına alan bir çalışma yürütüyor.

Sosyal medya mahallesindeki yeni çocuk olan TikTok, yalnızca 2018 yılından bu yana Çin dışında kullanıcılara ulaşmaya başladı. Bu kısa sürede bir milyardan fazla kullanıcıya ulaştığı gibi yakın bir zamanda Amerika'da, ortalama izleme zamanında YouTube'u geçti. Yani kullanıcılar bu ülkede TikTok'ta daha fazla zaman geçiriyor.

Colin ve Dylan McFarland kardeşler ile babaları Dan, 2019 yılından bu yana TikTok'a dans ve komedi klipleri yüklüyor.

The McFarlands olarak bilinen üçlünün şu anda 2.6 milyon TikTok takipçisi bulunuyor.

27 yaşındaki Colin, Influencerları "internet dünyasında güvenilebilecek yeni dalga insanlar" olarak tanımlıyor ve devam ediyor: "Eğer bir şey satıyorsanız veya tavsiye veriyorsanız, insanlar her gün telefonlarında gördükleri insanlara inanıyorlar."

25 yaşındaki Dylan da ağabeyinin sözlerini destekliyor: " Colgate ve Gillette gibi firmalar bizimle çalışmak istiyor çünkü biz tıpkı kendi ailemizdeki gibi samimi hareket ediyoruz."

Son iki yılda elde ettikleri gelirlerle iki kardeş de günlük işlerini bıraktı, yeni evler aldı ve hatta başka mülklere yatırım yapmaya başladı.

iPhone telefonunda montaj yaparak video işine başlayan Colin, "Bunu herkesin yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Yalnızca kendi özel içeriğinini bulun ve o içeriğe bağlı kalın" diyor.

'Özel hayatınızı saklayın' tavsiyesi

Toronto'da yaşayan YouTube içerik üreticisi Kevin Parry de animasyon videolarının izlenmesinden elde ettiği gelirle iyi bir hayat sürüyor.

Anlattığına göre, platformdaki ilk yılında dahi yaklaşık 80 bin dolar gelir elde etmiş.

32 yaşındaki Parry, Disney, Apple, Amazon ve Lego gibi büyük şirketlerle işbirliği yaptığını ve gelirlerinin yüzde 90'ını bu şekilde elde ettiğini söylüyor.

Kevin Parry, influencer olma hayali kuran kişilere kendi özel hayatlarını çok fazla paylaşmama tavsiyesinde bulunuyor:

"Yaratıcı bir video yaptım ve insanlar bunu beğenmedi diyelim. Daha fazla çalışarak o yeteneği geliştirebilirim. Ancak hayatımı paylaştım ve insanlar beğenmezse, bunu nasıl düzeltirim ki? Yapamam."

Parry, içerik üreticilerine bir yetenek üzerine gitme tavsiyesinde bulunuyor. Günlük hayatlarını ortaya sermek yerine, film yapımı veya marangozluk gibi tutkular hakkında paylaşım yapmalarını öneriyor.

Yazar Shan Boody, kendi açtığı YouTube kanalında, 2012 yılından bu yana seks ve ilişki konularını ele alıyor. 664 bin takipçisi var ve bugüne dek 71 milyon kez izlendi.

Boody'nin video yükleme konusunda altın bir önerisi var: "Videonuzu son izlemesini isteyeceğiniz kişiyi düşünün. Eğer onun da görmesini takmayacaksanız yükle tuşuna basın."

Sanal zorbalık ve paylaşım baskısına karşın, çok sayıda kişi bu platformlarda büyük hesaplar olma hayali kuruyor. Eğlenceli olabileceği gibi bu iyi bir gelir de getirebiliyor.

Psikolog Stuart Duff, başarılı olma ihtimali olan kişilerin belli kişilik özellikler olması gerektiğinin altını çiziyor:

"Elbette başarılı influencerlar tek tip değil, stil ve kişilik olarak çok çeşitli. Ama söz konusu çok başarılı olmak ise, influencer büyük oranda psikolojiden yararlanacaktır.

"Çok iyi hikaye anlatan, yerine kendini koyabildiğin, eşsiz bir markası olan ve mesajına bağlık kalkan kişiler. Her zaman takipçilerinin ne duymak istediğini bilen kişiler bunlar"

Phan 2007 yılında YouTube'a video yüklemeye başladı ve bugün milyonlarca dolar değerinde bir kozmetik şirketinin sahibi.

34 yaşındaki Phan, "Eğer iyi bir hikaye anlatıcısıysan, büyük bir kitle oluşturabilir ve hayatını değiştirebilirsin" diyor.

Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor?
Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor?
Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor?
Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor?
Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor?

Instagram, Youtube, dolar, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti 09:41 Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları 09:37 Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları Haftalar sonra ilk kez görüntülendi! Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi 09:34 Haftalar sonra ilk kez görüntülendi! Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler 09:25 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler Aşı karşıtlarının iddia ettiği 09:23 Aşı karşıtlarının iddia ettiği "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" sözleri laboratuvar deneyleriyle çürütüldü Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi 08:24 Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi
Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu 21:51 Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş 19:23 Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
09:40 Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti
09:38 MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu
09:37 Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları
09:36 Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor
09:33 Haftalar sonra ilk kez görüntülendi! Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi
09:31 Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayırıyor! Sınıfları bile farklı olacak
09:27 Thodex vurgunundaki şüphelilerin Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi! Tüm paralarına el konuldu
09:25 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler
09:23 Aşı karşıtlarının iddia ettiği "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" sözleri laboratuvar deneyleriyle çürütüldü
09:18 Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum
Denizin üzerinde insan bedenine benzeyen cisim gördüler! Ekipler harekete geçti Denizin üzerinde insan bedenine benzeyen cisim gördüler! Ekipler harekete geçti         
09:42
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor         
09:36
Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayırıyor! Sınıfları bile farklı olacak Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayırıyor! Sınıfları bile farklı olacak         
09:31
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 8,46'dan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 8,46'dan işlem görüyor         
09:25
Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum         
09:19
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp "Düzgün oyna" diye bağırdı         
21:01
"HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı         
18:41
Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı         
17:42
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 09:57:04. #1.12#
SON DAKİKA: Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement