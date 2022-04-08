"Influencerlik gelişerek etkisini devam ettirecek" - Son Dakika

Sosyal medyanın hayatımızda önemli bir yer kazanmasıyla birlikte "influencer" kavramı da dijital pazarlama başta olmak üzere iletişimin birçok alanında karşımıza çıkmaya başladı. Dr. Öğr. Üyesi Sinem Eyice Başev, Influencer Marketing'in (etkileyici pazarlama) gelecekte de etkisini artırarak devam edeceğini belirtti.

Sosyal medya platformlarında, günlük hayatlarından kesitler paylaşan influencerlar kullandıkları ürünleri, gittikleri mekanları ve giydikleri kıyafetleri insanlarla paylaşarak, kitleleri harekete geçirme özelliğine sahip. Takipçi kitlelerinin eğilimlerini ve pazarın trendlerini belirleyen kişi olmak, insanlar tarafından beğenilmek ve bunu yaparken para kazanıp bir de üstüne tanıtılan ürünlerin influencerlara hediye edilmesi Z kuşağı başta olmak üzere herkesin ilgisini çekiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sinem Eyice Başev, "Dünyada ve Türkiye'de en çok tercih edilen ve popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen iş birliği ile kazanç sistemi, dijital pazarlamanın öneminin artması ile geleceğin mesleklerinden biri olmaya devam edecektir" dedi.

"DOĞRU HEDEF KİTLEYE, DOĞRU İNFLUENCER GÖSTERİLMELİ"

Markaların, takipçi sayıları fazla, toplum tarafından "popüler" algılanan influencerlarla gerçekleştirdikleri iş birlikleri ürünü tanıtmak ya da ön plana çıkarmak için başvurulan en iyi yöntemlerden birisi haline geldi. Takipçi kitleleri üzerinde "influence etme" yani etkileme özelliğine sahip olan bu kişilerin markanın bilinirliğini ve satışını artırma yetileri bulunmaktadır. Burada en önemli konunun, markanın imajına uygun influencerlarla çalışması olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Sinem Eyice Başev, "Aksi takdirde güvenilirlik kaybedilebilir ve beklenen hedeflere ulaşmak zorlaşır. Doğru hedef kitleye, doğru influencer gösterilmeli" şeklinde belirtti.

GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN BİRİ

İnfluencerliğin önümüzdeki yıllarda da gelişerek yayılmasını beklediklerini ifade eden Sinem Eyice Başev, "Influencerların kendi deneyimlerine dayanarak verdikleri indirim kodları ve linklerle yapılan satışların takipleri de yapılabiliyor. Satış sonu ölçümlerinde birçok sektör aracı kullanıldığı gibi, ulaşılan istatistikler; kullanılan linklerin takip edilmesi, ilgili hesap verileri ve markadan gelen veriler güvenli bir şekilde ölçülebiliyor. Dijital reklam dünyasına yeni bir boyut kazandırarak bir iş kolu haline gelen influencerlik, önümüzdeki yıllarda da gelişerek yayılmaya devam ederek geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)