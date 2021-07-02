Üye Girişi
İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı tanıtıldı - Son Dakika

İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı tanıtıldı

02.07.2021 15:08
İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı tanıtıldı, System.String[]

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Karadeniz İş birliği Fonu desteğiyle yürütülen "Kovid-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemiyle Mücadele" konulu proje kapsamında geliştirilen İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı tanıtıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Karadeniz İş birliği Fonu desteğiyle yürütülen "Kovid-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemiyle Mücadele" konulu proje kapsamında geliştirilen İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı tanıtıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yapılan açıklamaya göre, infodemi eğitimi, katılımcıların kriz dönemlerinde ortaya çıkan yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını artırabilmek için çevrim içi eğitim aracı oluşturarak sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okuryazarlığına katkı sunmayı amaçlıyor.

İnfodemi hakkındaki çeşitli çalışma ve kaynakları konunun uzmanları ve ilgili kurumların anlatımlarıyla bir araya getirerek tek bir çatı altında toplayan ve kamuoyuna tanıtan İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı, katılımcılarını bu alanda güçlendirmeyi hedefleyen ilk Türkçe eğitim aracı olarak öne çıkıyor.

"Bu infodemi de ilk değil ve son da olmayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı'nın açık kaynak olarak sunulmasının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proje ekibinin TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü bir diğer çalışma olan 'İnfodemi ile Etkin Mücadele için Bireylerin Yanlış Bilgi Karşısındaki Tutumlarının Belirleyicilerinin Araştırılması: Kovid -19 Örneği' başlıklı araştırmanın sonuçlarına dayanarak geliştirilen bu eğitimin, infodemiye dair okuryazarlığın artırılması ve bilim karşıtlığı çerçevesinde ciddi bir sorun haline gelen yanlış bilgi ile mücadeleye katkı sunmasını bekliyoruz."

İnfodemi Eğitimi Proje Yürütücüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan da kişilerin kendini infodemiye karşı güçlendirirken bilim ve aklın yolunu takip etmenin önemli olduğunu belirterek, "Bu içinde bulunduğumuz son pandemi değil. Dolayısıyla bu infodemi de ilk değil ve son da olmayacak. Gelecekte de farklı konu başlıkları ile yaşanabilecek olası infodemilerin önüne geçilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

"Yanlış bilgiyi yaymada kamusal figürler ve insanlar çok daha etkili"

Verilen bilgiye göre, İnfodemi Eğitimi Proje Koordinatörü Birnur Eyolcu Kafalı, İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı'nı düzenlenen etkinlikte katılımcılara tanıttı.

7 temel başlık altında toplanan derslerde, infodemi hakkında farkındalık oluşturmak ve mücadele alanları geliştirmek için farklı disiplinler ve uzmanlıklardan konukların anlatımları ile eğitimin zenginleştiği vurgulandı. Ders anlatımları ve röportajlar ile oluşturulan video içeriklerinin yanı sıra okuma önerileri, medyadan içerik önerileri ve testler ile eğitimin desteklendiği kaydedildi.

Eyolcu Kafalı, http://turkuazlabsaha.org/class/infodemi web adresinde yer alan çevrim içi eğitim ile katılımcıların infodemi hakkında kapsamlı bir çalışmaya erişebileceklerini ve derslerin tamamlanması durumunda sertifika alınabileceğini bildirdi.

İnfodemi Eğitimi Projesi ve Çevrimiçi Eğitim Aracı'nın sunumunun ardından etkinlik, infodeminin Kovid-19 salgınında yayılan örnekler ve bilimsel tartışmalar üzerinden ele alınması, medya ve infodemi ilişkisi, doğrulama kuruluşlarının infodemiyle mücadele hakkındaki çalışmaları ve Kovid-19 pandemisinde nitelikli bilgiye erişimde kırılgan gruplardan biri olan yaşlılara yönelik araştırma bulgularına yer veren panelle devam etti.

Panel kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka, medya ve infodemi ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Saka, son yıllarda artan bilim karşıtlığına değinerek, içinde bulunulan sürecin medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığın yanı sıra bilim okuryazarlığına duyulan ihtiyacı da ortaya çıkardığını belirterek, "Sosyal medyadaki anonimlik farklı alanlarda etkili olsa da yanlış bilgiyi yaymada kamusal figürler ve insanlar çok daha etkili." ifadesini kulandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz, Medya, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı 16:38 Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim 16:12 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak 16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 15:18 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları

Son Dakika Haberleri
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı         
16:35
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı         
15:42
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok         
15:32
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 16:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement