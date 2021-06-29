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İnfüzyon Nedir, Nasıl Yapılır? İnfüzyon Pompası Ne İşe Yarar? - Son Dakika

İnfüzyon Nedir, Nasıl Yapılır? İnfüzyon Pompası Ne İşe Yarar?

29.06.2021 20:32
İnfüzyon Nedir, Nasıl Yapılır? İnfüzyon Pompası Ne İşe Yarar?, System.String[]

İnfüzyon tedavisi, bir damara yerleştirilen ve sabitlenen steril bir kateter kullanılarak ilaç verilmesidir.

İnfüzyon tedavisi, bir damara yerleştirilen ve sabitlenen steril bir kateter kullanılarak ilaç verilmesidir.

İnfüzyon Nedir, Nasıl Yapılır?

İnfüzyon tedavisi, ilaçların veya ilacın steril bir kateter veya iğne yoluyla uygulanmasını gerektiren oral tedaviye bir alternatiftir. Bunlar genellikle bir hastanın damarına verilir ve profesyonel bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından güvence altına alınır. Bu tedavi seçeneği hastaneler tarafından uzun süredir kullanılmaktadır.

Giderek artan bir şekilde, infüzyon tedavisi, ayakta tedavi sağlık hizmetleri ortamlarında ve toplum bakım merkezlerinde, bu prosedürü uygulamak için profesyonel olarak eğitilmiş uzman hemşireler tarafından uygulanmaktadır.

İnfüzyon tedavisi esas olarak oral antibiyotiklere yanıt vermeyen ciddi veya kronik hastalıkları ve enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. İnfüzyon terapisi kullanılarak sürekli olarak tedavi edilen birçok hastalık durumu ve enfeksiyon örneği vardır. Bu, farklı kanser türlerini, gastrointestinal sistem enfeksiyonlarını, Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve enflamatuar bağırsak hastalığını içerir.

İnfüzyon süreci tipik olarak bir saat sürer, ancak bu değişiklik gösterir. Bu terapi sırasında geçen süre, uygulanan ilacın türüne ve ayrıca tedavi edilen hastalık veya enfeksiyonun türüne bağlıdır. Bazı ilaçlar daha uzun süreli infüzyon gerektirirken bazıları kısa sürer.

Doz ayrıca infüzyonun uzunluğunu da belirler. Bazı durumlarda, hastalar özellikle ilk seferinde infüzyon dozajını yavaş alırlar. Diğerleri için ise daha uzun sürebilir. Bu, bir hastanın infüzyon yoluyla sunulan ilaca ters reaksiyonlar geliştirmediğini doğrulamak için yapılabilir.

İnfüzyon terapisinin uygulanmasından önce, bir miktar hazırlık da vardır. Bu, bir hastanın kan basıncını, kilosunu, boyunu ve vücut ısısını kaydetmeyi içerebilir. İnfüzyon tedavisinden önce doktorunuz sizden belirli miktarda su içerek hazırlanmanızı isteyebilir. Prosedür için rahat kıyafetler giymeniz de önerilebilir.

Bazı infüzyon tedavisi örnekleri;

Antibiyotik/ Antiviral,

Anti-Pıhtılaşma Tedavisi,

Anti-Emetics,

Anti-Hemofilik Faktörler,

Kan Bileşeni Uyarıcı Faktör,

Kemoterapi,

Enteral Beslenme,

Hidrasyon,

İnotropik Tedavi,

Acı Yönetimi,

Toplam Parenteral Beslenmedir.

İnfüzyon Pompası Ne İşe Yarar?

Harici bir infüzyon pompası, sıvıları bir hastanın vücuduna kontrollü bir şekilde iletmek için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Çeşitli amaçlar için ve çeşitli ortamlarda kullanılan pek çok farklı infüzyon pompası türü bulunmaktadır. İnfüzyon pompaları, sıvıları büyük veya küçük miktarlarda verebilir. insülin veya diğer hormonlar, antibiyotikler, kemoterapi ilaçları ve ağrı kesiciler gibi besin veya ilaçları iletmek için kullanılabilir.

Bazı infüzyon pompaları, esas olarak hasta yatağının başında sabit kullanım için tasarlanmıştır. Ayaktan infüzyon pompaları olarak adlandırılan diğerleri, taşınabilir veya giyilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Yaygın olarak kullanılan bir dizi infüzyon pompası, özel amaçlar için tasarlanmıştır. Bunlar;

Enteral Pompa: Bir hastanın sindirim sistemine sıvı besinler ve ilaçlar vermek için kullanılan bir pompadır.

Hasta Kontrollü Analjezi (PCA) Pompası: Hastaların gerektiğinde kontrollü bir miktarda ilacı kendi kendilerine uygulamalarına olanak tanıyan bir özellikle donatılmış, ağrı kesici ilaç vermek için kullanılan bir pompadır.

İnsülin Pompası: Tipik olarak diyabetli hastalara insülin iletmek için kullanılan bir pompa. İnsülin pompaları sıklıkla evde kullanılmaktadır.

İnfüzyon pompaları elektrikle veya mekanik olarak çalıştırılabilir. Farklı pompalar farklı şekillerde çalışır. Örneğin;

Bir şırınga pompasında, sıvı bir şırınganın rezervuarında tutulur ve hareketli bir piston sıvı dağıtımını kontrol eder.

Bir in elastomerik pompa, sıvı bir gerilebilir balon rezervuarda tutulur ve balonun elastik duvarlarından basınçlı sıvı iletimi tahrik eder.

Peristaltik bir pompada, bir dizi silindir, sıvıyı ileriye doğru iterek bir esnek boru uzunluğunda aşağı doğru sıkıştırır.

Çok kanallı bir pompada, sıvılar birden çok rezervuardan birden çok hızda iletilebilir.

Bir "akıllı pompa", olumsuz bir ilaç etkileşimi riski olduğunda veya kullanıcı pompanın parametrelerini belirtilen güvenlik sınırlarının dışında ayarladığında devreye giren kullanıcı uyarıları gibi güvenlik özellikleriyle donatılmıştır.

İnfüzyon Nedir, Nasıl Yapılır? İnfüzyon Pompası Ne İşe Yarar?

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İnfüzyon Nedir, Nasıl Yapılır? İnfüzyon Pompası Ne İşe Yarar? - Son Dakika Magazin


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