ING All-Star 2020 - Son Dakika
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ING All-Star 2020

12 dakika önce

ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Smaç Yarışması'nda, Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci oldu.

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ING All- Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Smaç Yarışması'nda, Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun smaç yarışmasında Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka) mücadele etti.

Şarkıcı Ben Fero, oyuncu Ozan Güven, eski basketbolcular Nevriye Yılmaz, Muratcan Güler ve Ömer Saybir'in jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Johnson ile Onuralp, finale yükseldi.

Final etabında Onuralp Bitim, smaçlarıyla jüriden rakibine oranla daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı.


Düzenlenen törende Onuralp Bitim'e, 20 bin liralık temsili hediye çeki verildi.

Robinho'dan ayakla asist

ING Smaç Yarışması renkli görüntülere sahne olurken, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Robinho asist yaptı.

Johnson, smaç sırasında organizasyonu takip eden Robinho'dan yardım istedi. Brezilyalı futbolcu, basketbol topunu ayağıyla sektirdikten sonra Johnson'a pas attı. Johnson da Robinho'dan aldığı pası şık bir smaçla bitirdi. Bu hareket juri üyelerinin hepsinden 10 tam puan aldı.

Pınar Karşıyaka, Bandırma, Robinho, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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