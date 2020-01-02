ING All-Star 2020'de 3 Sayı Yarışması'na katılacak isimler açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor ING All-Star 2020'de 3 Sayı Yarışması'na katılacak isimler açıklandı - Son Dakika Spor

ING All-Star 2020'de 3 Sayı Yarışması'na katılacak isimler açıklandı

6 saat önce

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek isimler belirlendi.

ING All-Star 2020'de 3 Sayı Yarışması'na katılacak isimler açıklandı, System.String[]

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All- Star 2020 organizasyonunda, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek isimler belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyonda 6 oyuncu 3 sayıda yarışacak.

Alerik Freeman (Frutti Extra Bursaspor), Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Kyle Wiltjer (Türk Telekom), Matthew Lojeski (TOFAŞ), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko) ve Tyler Kalinoski (Teksüt Bandırma) Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek.

basketbol, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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