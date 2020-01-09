Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All- Star 2020'de forma giyecek oyuncular açıklandı.

ING All-Star 2020'de takım kaptanları Shane Larkin ve Nando de Colo'dan sonra forma giyecek diğer 22 oyuncu belli oldu. Organizasyonda mücadele edecek 22 oyuncu şu şekilde:

Organizasyonda kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.