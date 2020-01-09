ING All-Star 2020'de forma giyecek oyuncular açıklandı - Son Dakika
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ING All-Star 2020'de forma giyecek oyuncular açıklandı

6 saat önce

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de forma giyecek oyuncular açıklandı.

ING All-Star 2020'de forma giyecek oyuncular açıklandı, System.String[]

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All- Star 2020'de forma giyecek oyuncular açıklandı.

ING All-Star 2020'de takım kaptanları Shane Larkin ve Nando de Colo'dan sonra forma giyecek diğer 22 oyuncu belli oldu. Organizasyonda mücadele edecek 22 oyuncu şu şekilde:

Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Amath M'Baye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Berk Uğurlu, Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall (Türk Telekom).

Organizasyonda kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.


basketbol, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:06 Kaynak: DHA
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