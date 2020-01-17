ING All-Star 2020'de, tribünler çocukları destekleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ING All-Star 2020'de, tribünler çocukları destekleyecek - Son Dakika

ING All-Star 2020'de, tribünler çocukları destekleyecek

6 saat önce

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türk Kızılay tarafından "Bu Maçta Tribünler Çocukları Destekliyor" sloganıyla yürütülen iş birliği sonucunda toplanan atkı, bere, eldiven gibi kıyafetler...

ING All-Star 2020'de, tribünler çocukları destekleyecek, System.String[]

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek ING All- Star 2020 organizasyonunda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türk Kızılay tarafından "Bu Maçta Tribünler Çocukları Destekliyor" sloganıyla yürütülen iş birliği sonucunda toplanan atkı, bere, eldiven gibi kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, TBF ile yapılan iş birliği kapsamında geçtiğimiz yıl başlayan etkinlikler, ING All-Star 2020 organizasyonunda da devam edecek.

"Bu Maçta Tribünler Çocukları Destekliyor" sloganıyla yürütülecek etkinlikte Sinan Erdem Spor Salonu'nda kurulacak Türk Kızılay standında satışı yapılacak olan atkı, bere ve eldivenler, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Sporseverlerin, stantta yer alan iyilik kolilerine kendi atkı, bere ve eldivenlerini de koyarak yapacağı bağışlan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TBF'nin organizasyonuyla daha önce ING Basketbol Süper Ligi takımları geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Kızılay Haftası etkinliklerinde farkındalığı artırma amacıyla kan bağışı organizasyonlarına katılmış ve ING Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında tüm takımlar sahaya Türk Kızılay tişört ve pankartıyla çıkmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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