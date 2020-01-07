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ING All-Star'da Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca görev yapacak
6 saat önce
Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de yer alacak başantrenörler belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:22 Kaynak: AA
Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All- Star 2020'de yer alacak başantrenörler belirlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ile lig ikincisi Pınar Karşıyaka'nın çalıştırıcısı Ufuk Sarıca, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda takımların başında olacak.
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