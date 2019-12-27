ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret - Son Dakika Ekonomi

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret

6 saat önce

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu'nu ziyaret etti.

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret, System.String[]

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu'nu ziyaret etti.


Pınar Abay ve Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay'ın SANKO'ya gerçekleştirdiği ziyarette, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ve Finans Direktörü Mustafa Günbulut da hazır bulundu.


Ziyaretlerinden dolayı Pınar Abay ve Ayşegül Akay'a teşekkür eden SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, 1 Ocak 2020 itibariyle ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başlayacak Abay'a başarı temennilerini iletti.


Pınar Abay ise misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayı Konukoğlu ve SANKO Ailesine teşekkür etti.


Avrupa Merkez Bankası tarafından ataması onaylanan Abay'ın 1 Ocak 2020 itibariyle ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi görevine başlayacağı ve Global İcra Kurulu'nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'dan sorumlu olacağı belirtildi. - GAZİANTEP

Pınar Abay, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Garry Cook: 2008 yılında yanlışlıkla Messi'yi Manchester City'ye transfer ediyorduk
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! İşte ilk kareler

Son Dakika Haberleri
15:34 İÇDAŞ'ta görev değişikliği - Son Dakika Ekonomi
15:31 Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor - Son Dakika Ekonomi
15:30 TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(Türkiye'nin otomobili) 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de... - Son Dakika Ekonomi
15:20 Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu - Son Dakika Ekonomi
15:14 TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk.... - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 15:41:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]